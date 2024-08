Angela Similea (78 de ani) se numără printre doamnele muzicii românști. Mereu cochetă, aranjată și elegantă, ai zice că face parte dintr-o familie de nobili, însă în realitate, aceasta a trăit la țară, alături de un tată care lucra ca administrator și o mamă crescută după obiceiurile țăranilor, notează click.ro.

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat cu 2 decenii în urmă, Angela Similea a povestit cum a fost copilăria ei. Faimoasa cântăreață spunea că vacanțele de vară erau o adevărată bucurie pentru ea, întrucât le petrecea în satul de lângă Mangalia, de unde provenea mama ei. Gospodăria era îngrijită de bunica ei, care fredona doine într-un stil de neegalat.

“Vocea o moștenesc de la bunica Anghelușa, cu care eu cred că am foarte multe asemănări, s-ar părea chiar și de destin. Era o femeie cu un caracter foarte puternic – a crescut singură 12 copii și a condus o gospodărie destul de mare și înstărită -, dar era și sensibilă, în egală măsură, lucru pe care nu-l arăta niciodată, pentru că nu dorea să pară vulnerabilă. Am o amintire foarte emoționantă legată de ea. Într-o zi, în alergările mele prin curte, am intrat în tindă să o caut pe bunica, dar m-am oprit la ușă, pentru că am auzit-o cântând. Cânta un altfel de cântec decât o auzisem eu cântând până atunci. Bunica doinea, dar eu nu știam că aceea e doină, și doinea plângând, crezând că e singură în casă, altfel nu ne-ar fi arătat niciodată momentul ei de slăbiciune. Și nu m-am mai apropiat, m-a oprit durerea din glasul ei și cântecul acela trist, am simțit că trebuie să-i respect intimitatea și tristețea”, a dezvăluit Angela Similea cu 20 de ani în urmă, pentru Formula AS, potrivit sursei citate.

