“Există viață după divorț”! Asta o poate spune Diana, fosta soție a lui Răzvan Simion (37 de ani), care s-a remontat de dragul celor doi copilași și și-a construit un alt univers departe de București, tocmai în Timișoara. Recent, Diana a arătat noul ei “cuibușor”, o vilă de toată frumusețea, pe care a construit-o de la zero, notează click.ro.

Diana a investit timp, bani și efort în construirea unei case, iar recent a arătat, pe Facebook, în ce stadiu se află lucrările.

Citeşte articolul complet pe: http://www.click.ro/vedete/romanesti/ce-palat-si-ridicat-la-timisoara-fosta-nevasta-lui-razvan-simion