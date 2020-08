Bombele sexy se întrec în fotografii din timpul vacanței mult așteptate! Și în timp ce Nicole Scherzinger se bucură de vremea frumoasă din Caraibe, fiica lui Alec Baldwin, Ireland, se bronzează în Malibu. Deva Cassel, fata Monicăi Bellucci, a rămas în Italia și se dă cu barca pe lacul Como. Notează click.ro.

Deva Cassel, de 15 ani, fiica Monicăi Bellucci (55 de ani) și a lui Vincent Cassel (53 de ani) a profitat de contractul de publicitate semnat cu D&G și s-a bronzat pe o șalupă de pe lacul Como, din Italia. Ea a fost solicitată să pozeze pentru campania D&G și tatăl ei a venit să fie alături de ea, potrivit sursei citate.

