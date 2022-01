Mircea Solcanu (45 de ani) a avut un șoc zilele trecute când a primit talonul de pensie. Fostul prezentator TV are un ajutor de handicap, care a fost suplimentat în luna ianuarie, așa cum a promis Ministrul Muncii.

Mircea Solcanu a primit recent pensia de handicap din care trăiește de când a fost operat pe creier. El a povestit că a primit un ajutor de la stat, pentru că pensia sa este de doar 760 de lei. Acum, în ianuarie, a avut însă 2.000 de lei, motiv pentru care Mircea a mărturist că a fost șocat. „Ieri am primit banii. O să păstrez talonul. Pentru cei cu pensiile mici, este un mare ajutor. Din păcate, e doar pentru luna ianuarie suma asta. Păi, făceam petrecere, dacă rămânea așa tot anul. După 3 ani în care nu am luat bursă, ci pensie, acum pensia mea a „bătut” luna asta bursele pe care le iau colegii mei de facultate, la Actorie. Eu am o pensie de 760 de lei, acum am luat 2.000 de lei. Dacă rămânea așa, de 2.000 de lei, eram „like a boss”. Dar, de la 760 de lei, când primesc de obicei, la 2.000 de lei, cât am primit ieri, e un șoc pentru oricine”, a povestit Mircea Solcanu, pentru impact.ro, conform sursei citate.

