Irinel Columbeanu a fost, fără îndoială, unul dintre milionarii României, cunoscut pentru stilul său extravagant și pentru succesul în afaceri. Cu o avere estimată în zeci de milioane de euro și proprietăți impozante, inclusiv celebra vilă de la Izvorani, Columbeanu părea să aibă tot ce își putea dori. Însă, în ultimele ani, viața lui a suferit transformări dramatice. Acum, în urma recalculării pensiilor, fostul magnat se confruntă cu o realitate dureroasă și neașteptată, notează click.ro.

„Legea e bună. Nu am primit încă nicio decizie. Probabil și pentru că nu am mult de când iau pensie. Am sub 2000 de lei lunar”. Această sumă, care este considerabil mai mică decât așteptările anterioare, reprezintă o reducere dramatică față de ceea ce s-ar fi putut anticipa, având în vedere statutul său anterior.

Un aspect crucial al noii sale realități este legat de costurile de întreținere într-un azil de bătrâni.

