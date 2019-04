Căsnicia dintre Iulia (37 de ani) şi Mihai Albu (55 de ani) a rezistat doar opt ani, însă fiica lor, Mikaela (9 ani şi jumătate), va moşteni toată munca de o viaţă a tatălui ei. Click! l-a vizitat pe renumitul designer de pantofi la atelierul unde produce adevărate „bijuterii” pentru picioare. În pantofi „Mihai Albu” au apărut de-a lungul anilor vedete ca Madonna şi Victoria Beckham.

El a povestit reporterilor Click! şi despre pasiunile Mikaelei: „Fiica mea va alege ce meserie va dori. Ne are exemple şi pe mine, şi pe mama ei, care suntem implicaţi în lumea modei. Dacă îi va plăcea, cu siguranţă amândoi o vom sprijini. Cu mine învaţă să deseneze pantofi, alegem materiale, tot felul de lucrări, dar totul la nivelul ei. Văd că îi face plăcere să coloreze, să deseneze şi are deja stilul. E destul de perseverentă. Afacerea mea îi va rămâne bineînţeles fetei pentru că ea e succesorul meu şi tot ce am eu va ajunge la ea.”

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/exclusiv-ce-planuri-are-mihai-albu-cu-afacerea-cu-pantofi-fosta-sotie-va-fi-socata