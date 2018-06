Finala “Exatlon” (Kanal D) s-a disputat pe 23 mai, premiul de 100.000 de euro a mers la Vladimir Drăghia, însă “Războinicii” Ştefan şi Alex s-au ales cu o mulţime de fani şi cu notorietate. Ei sunt acum nedespărţiţi şi merg la mai multe evenimente mondene împreună. Click! i-a surprins pe 5 iunie şi la petrecerea revistei “Elle”, îmbrăcaţi la patru ace, raşi, frezaţi şi cu planuri mari.

Click: Ştefan, cum te simţi după “Exatlon”? Mai ai probleme de sănătate?

Ştefan: Rănile au început să dispară, nu mai sunt la fel ca înainte, nu le mai resimt. Mâine (azi) voi merge la spital să-mi fac un RMN la cap, după lovitura suferită în semifinală. Înainte de a pleca la „Exatlon” am făcut nişte analize, am fost şi la psiholog. Unele nu mi-au ieşit bine şi trebuie să le repet. La cap m-am lovit într-o confruntare cu Vladimir, dar sunt bine acum. Ideal ar fi fost să mă opresc în momentul acela, probabil s-ar fi reluat competiţia, însă am continuat din instinct.

Click: Cu cine ai rămas prieten de acolo?

Ştefan: Cu Lupu, Alex Nedelcu, Diana, dar şi cu Vladimir.

Click: Alex, tu eşti bine după reality-show-ul “Exatlon”?

Ştefan: Da, mi-am revenit după loviturile destul de serioase, de la picioare. Sunt OK, am avut ceva medicaţie, au fost lovituri destul de grave, pentru că am riscat mult în semifinale.

