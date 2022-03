Un bărbat din municipiul Suceava dependent de jocurile de noroc s-a ales cu dosar penal după ce și-a pierdut cumpătul la păcănele. Bărbatul care era băut s-a supărat că a pierdut și s-a răzbunat pe aparat. A lovit ecranul cu pumnii până l-a spart. Administratorul sălii de jocuri i-a interzis să mai joace însă omul a chemat Poliția pentru a reclama că nu este lăsat să joace. Oamenii legii au făcut ceea ce trebuie adică dosar penal pentru distrugere.

