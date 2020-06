Perioada prin care trecem ne impiedica sa ne petrecem timpul impreuna cu prietenii sau familia, insa exista cateva lucruri pe care le puteti face pentru a petrece timp de calitate cu cei dragi, chiar si fara a fi in aceeasi incapere.

Urmariti si discutati filme si seriale… in locatii diferite

Seara de vineri petrecuta alaturi de prieteni la cinema se poate transforma in maraton de filme si seriale vazute si discutate acasa… prin skype sau whatsapp. Pregateste popcorn sau inghetata, deschide calculatorul si suna-ti prietenii printr-un apel video pe skype sau whatsapp si vizionati filmul pe care ati fi vrut sa il vedeti impreuna la televizor sau pe platformele de filme. Poti organiza chiar seara in care sa vedeti cele mai bune filme din toate timpurile si apoi sa le discutati intr-o intalnire ulterioara.

Cat timp filmul ruleaza pe TV (fie ca e difuzat de un post TV, fie ca il proiectati pe TV de pe calculator – prin cablu hdmi, dispozitive de tip Chromcast sau la smart TV), puteti sa va vedeti si sa discutati prin skype sau whatsapp.

Oricum, daca filmul e suficient de interesant si va prinde, interactiunea de la nivel vizual va fi minima oricum. Vor predomina micile comentarii de tip spoiler (“Gata, stiu cine e crimunalul.”) sau glumite legate de actori, actiune sau modul in care se leaga povestea.

Jocuri online

Exista o multime de jocuri multiplayer pe care le poti juca online si unde interactiunea fizica e zero. Asa ca de ce sa nu le joci umpreuna cu prietenii tai? E o modalitate foarte buna se a fi impreuna (de la distanta) si de a va distra. In plus, poate fi si un prilej de competitie pentru persoanele carora le place sa castige.

Poti opta pentru jocuri in echipa sau individuale, de strategie si nu numai. Cu siguranta puteti gasi un joc la care sa puteti participa cu totii si care sa va amuze si va distreze pe toti. Poate mai putin pe cel care va pierde…

Discutii amicale si amuzante

Te-ai obisnuit sa te intalnesti la discutii cu prietenii chiar la tine acasa? Un calculator si un apel video pot ajuta mult sa reiei acest obicei, mai ales daca e foarte buna conexiunea, dar si camera folosita. Totusi, cele mai multe dispozitive actuale sunt capabile sa redea o imagine buna, care sa va permita o comunicare placuta.

Ai putea spune ca nu e la fel, pentru ca e mai placut cand stati impreuna la o cina gustoasa, un pahar de suc sau vin si va relaxati pe scaunele confortabile. Asa e, insa fiecare poate face asta la el acasa. Mai e si un avantaj. Daca pana acum tot tu erai gazda, acum nu mai e nevoie sa te stresezi la gandul ca nu mai stii ce sa gatesti azi si cu ce sa iti servesti prietenii si nu vei mai face cheltuieli suplimentare. Pentru ca fiecare se va ocupa singur de cina, atat de cumparaturi si cheltuit, cat si de gatit.

Testeaza si vei vedea ca, decat sa nu te vezi deloc cu prietenii tai, vei descoperi o modalitate buna si ieftina de a te distra la un film si o cina cu prietenii tai. In plus, daca la tine in sufragerie nu poti strange prea multe persoane, din motive de spatiu si cheltuieli prea mari, online poti interactiona cu un numar mult mai mare de prieteni si poti reuni gasca pentru mai multa distractie.