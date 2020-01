Anul acesta esti pe cale sa iti lansezi o afacere online? Sau poate ai deja o afacere si doresti doar sa stii cum o poti promova mai eficient in online?

Nu strica sa aruncam o privire la modul in care unele branduri majore de tehnologie precum: Amazon, Apple, Google, Facebook si Microsoft utilizeaza reclame pentru a promova produsele si serviciile lor si pentru a-si construi brandul.

Aceste companii au bugete de milioane de euro, iar specialistii lor pot testa o multime de modalitati de promovare. Iar tu poti replica exact ceea ce are succes la astfel de companii, pentru a avea rezultate in afacerea ta.

Impreuna vom vedea ce poti invata despre promovarea online de la aceste companii.

In ce anume investeste Microsoft cand vine vorba de promovare

Unul dintre cei mai mari consumatori de publicitate din domeniul tehnologiei anul trecut a fost Microsoft. Acesta a investit masiv in special pentru brandul sau Surface.

Compania a cheltuit aproximativ 219,1 milioane de dolari pe reclame pentru acest produs, cu o crestere de 18,76% fata de anul 2018. Microsoft a avut bugete enorme si pe online, insa la fel de mult a investit si in publicitate TV.

In online, Microsoft investeste foarte mult in reclame pe Google si in reclame pe Social Media. De fapt, bugetul de reclama online este de aproximativ 3 ori mai mare decat cel pe care il investesc in TV, cei de la Microsoft.

Amazon – ce tehnici foloseste pentru publicitatea online

Desi pare ca Microsoft investeste enorm in advertising, iar cresterea bugetului sau anual este una imensa, aceasta este modesta in comparație cu ceea ce am vazut la Amazon.

Simplul produs Amazon Prime a general o crestere a bugetului de publicitate cu un incredibil 487,07%, conform unui comunicat de presa.

Cu toate acestea, cheltuiala totala se incadreaza in estimarile Amazon, asa incat oficialii au aprobat cresterea. Bugetul total estimat pentru publicitate a fost de peste 13 miliarde dolari in 2019 pentru Amazon, conform portalului de statistici Statista.com.

Amazon prefera marketingul afiliat in online. In fond, conform specialistilor din departamentele lor financiare, 35% din vanzarile lor totale provin din acest canal. Asadar, este normal sa investeasca in astfel de strategii.

Marketingul afiliat presupune promovarea prin recomandari. In online poti face asta sub forma de link-uri. Cu alte cuvinte, poti plati bloggeri celebri sau influenceri care sa posteze pe canalele lor link-uri catre site-ul tau.

Ce e mai interesant este ca marketingul afiliat presupune plata unui procent din vanzarea efectuata de persoana care ajunge pe site-ul tau de pe acel link. Asadar, nu vei plati decat in cazul in care afiliatul, persoana care distribuie link-ul, chiar iti aduce rezultate.

Ce metode de promovare foloseste Facebook

Facebook este un adevarat brand pe care ar trebui sa il iei in calcul cand discuti despre promovare online. Facebook s-a folosit foarte mult de continut in ultimul an. In plus, a mizat pe accentuarea grupurilor si a comunitatilor

Pentru Facebook este extrem de usor sa se promoveze, deoarece insasi platforma Facebook este un canal de promovare. Peste 2 miliarde de oameni aveau conturi active pe Facebook la inceputul anului 2019.

In acest context, Facebook a devenit o platforma puternica si un bun canal de comunicare pentru companii, iar prin fiecare companie care foloseste platforma Facebook capata vizibilitate in plus.

Cu alte cuvinte, pentru Facebook functioneaza foarte bine tehnica de promovare prin continut generat chiar de catre utilizatorul final, asa numita tehnica „user-generated content”. Exact pe o astfel de strategie mizeaza in promovarea online si YouTube.

Cum se promoveaza in online Google

Google este cel mai mare motor de cautare si 9 din 10 oameni care cauta o informatie online, folosesc Google. In acest caz, este clar ca Google nici macar nu mai are nevoie de promovare. Si totusi, ei investesc masiv in publicitate.

Cum se promoveaza Google? De cele mai multe ori Google nu se promoveaza la modul general, nu-si promoveaza brandul in sine, ci alege produse specifice pentru a le promova.

Iar in ceea ce priveste canalul, isi foloseste de cele mai multe ori propria platforma, tintind oamenii cu reclame Google Ads. In aceste reclame Google isi dezvaluie produsele si noile inventii.

Google, ca si celelalte companii despre care am discutat, este una dintre companiile care atrage si foarte multa atentie media. Asa incat expunerea in marile reviste ii ofera vizibilitate suplimentara.

De asemenea, Google apeleaza si la publicitatea in media clasica. Spre exemplu, pentru produsul sau Chromebook, a cheltuit in 2019 nici mai mult nici mai putin de 76,6 milioane de dolari pentru reclame televizate.