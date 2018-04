Numarul sucevenilor din generatia Y interesati sa cumpere flori online este de peste 3,5 ori mai mare decat numarul sucevenilor din generatia X doritori sa achizitioneze flori, arata un studiu realizat de Floria.ro, parte a grupului Floria, specializat in distributia si comercializarea de flori si aranjamente florale.

Studiul a fostrealizat in perioada 2 ianuarie 2018 – 19 martie 2018, in randul utilizatorilor Floria.ro din grupele de varsta 25-34 de ani (parte din generatia Y), respectiv 35-44 de ani (parte din generatia X). Analiza se bazeaza pe datele centralizate de motorul de cautare Google.

„Generatia Y” si „generatia X” reprezinta niste denumiri utilizate de cercetatori si sociologi la nivel international, casa grupeze oamenii nascuti in anumite perioade. Mai exact, generatia Y ii cuprinde pe cei care au intre 20 si 35 de ani, in timp ce membrii generatiei X au peste 35 de ani si pana aproape de 50 de ani.

Reprezentantii generatiilor X si Y sunt extrem de diferiti si, prin urmare, au comportamente distincte de cumparare. Membrii generatiei Y afla despre produsele pe care vor sa le cumpere pe retelele de socializare si bloguri, in vreme ce reprezentantii generatiei X fac noi descoperiri pe e-mail sipe Google. In ceea ce priveste motivatiile din spatele unei cumparaturi, pentru generatia Y conteaza ca produsul sa aiba un pret mic si, de asemenea, sa fi fost incercat si validat de o comunitate. In schimb, generatia X cauta produse de calitate, dar la un cost corect. Mai mult, generatia X tine mai putin cont de trenduri decat generatia Y.

„Analizam constant comportamentele de consum ale tuturor utilizatorilor nostri, deoarece suntem preocupati sa ne adaptam oferta si serviciilor celor interesati sa cumpere flori online.Consideram ca achizitia unui buchet sau unui aranjament floral trebuie sa fie o experienta placuta si completa pentru fiecare utilizator, incepand cu primul click pe site si terminand cu plasarea comenzii”, a declarat Marina Popescu, director general la Floria.ro.

Cand vine vorba de florilepe care dorescsa le cumpere, locuitorii din Suceava cu varsteintre 25 si 34 de ani sunt interesati de orhidee, plante de apartament si trandafiri. La fel stau lucrurile si in cazul locuitorilor din Suceavaintre 35 si 44 de ani.

Intr-un clasament din care mai fac parte si judetele vecine (Maramures, Bistrita-Nasaud, Mures, Harghita, Neamt, Iasi si Botosani), Suceava se afla pe locul al doilea in functie de ponderea utilizatorilor din generatia Y in totalul vizitatorilor de 25-44 de ani care au accesat site-ul Floria.ro in perioada 2 ianuarie 2018 – 19 martie 2018. Pe primul loc in ierarhie se afla judetul Harghita, in vreme ce pe locul al treilea, dupa Suceva, se gaseste Bistrita-Nasaud. La nivel national, membrii generatiei Y reprezinta, in medie, 70,4% dintre toti cei cu varste de 25-44 de ani care vizitat site-ul Floria intre 2 ianuarie 2018 si 19 martie 2018.