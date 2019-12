Pentru ca se apropie Craciunul si Revelionul, doua evenimente pe care trebuie sa le sarbatorim cum se cuvinte, majoritatea femeilor sunt in cautare de haine si de accesorii pentru a arata diferit si pentru a radia de frumusete. Dupa ce ti-ai stabilit tinuta, urmeaza sa te gandesti cum iti faci parul, cum te machiezi, dar si cum sa iti faci unghiile.

Pentru acest lucru, trebuie sa stii ca cei de la Cupio au realizat o campanie de iarna care se numeste Let it Glow. In colectia de Sarbatori (Let it Glow) vei putea gasi kit-uri de make up, dar si de manichiura care au preturi avantajoase si 20% reducere. Toate produsele din aceasta colectie pot fi gasite in magazine si le poti comanda direct de pe site. Iata cum te poate ajuta fiecare produs din gama Let it Glow sa stralucesti la petrecerea de Craciun si de Revelion:

Oje in ton cu atmosfera

Cupio iti propune mai multe kit-uri de lacuri de unghii colorate in diferite culori precum rosu, albastru sau verde, culori reprezentative pentru perioada de iarna. Nuantele sunt special create pentru a straluci in perioada sarbatorilor, culori pigmentante care ofera un luciu intens unghiilor, ceea ce ai nevoie de fapt pentru a iesi in evidenta. Totodata, poti sa alegi si oje semipermanente care au o perioada de a rezista de pana la 4-6 saptamani. Culorile sidefate si cu glitter iti vor crea o manichiura magica, de poveste.

Glittere pentru fata si corp

Alte produse care te poate ajuta sa stralucesti sunt chiar seturile de glittere ce vin in ajutorul machiajului de sarbatori, oferindu-i stralucire. Totodata, acestea se pot folosi si pentru corp, nu numai pentru fata. Seturile cuprind o gama larga de nuante, incepand de la albastru, auriu, mov, gri pana la roz, mov, portocaliu si argintiu. Totodata aici poti gasi si glittere pentru unghii, daca vrei ca manichiura ta sa aiba ceva special, sub forma de gel.

Ruj pentru buze atragatoare

Rujul este un produs de machiaj foarte important, care completeaza orice machiaj. Fara un ruj aplicat pe buze, indiferent de nuanta acestuia, nu ne simtim la fel de atragatoare. Pentru a straluci in noaptea de Craciun sau de Revelion, in colectia Let it Glow poti gasi si rujuri rezistente, care nu usuca buzele si care au o textura cremoasa si pigmentatie intensa. Alege un ruj rosu aprins sau mov pentru a atrage toate privirile.

Iluminator pentru stralucirea tenului

Ce poate fi mai frumos in seara de Revelion decat un ten care straluceste? Lei it Glow este si despre stralucirea corpului si a tenului cu ajutorul produselor de iluminat lichide perlate, usor de aplicat. Acestea iti ofera o stralucire aparate si o luminozitate delicata.

Tatuaje de iarna pentru unghii

Daca vrei ceva deosebit pentru unghiile tale, poti alege tatuajele pentru unghii in diferite culori si modele precum fulgi de zapada, acadele, reni, clopotei, brad sau Mos Craciun. Aceste tatuaje sunt foarte usor de aplicat dupa ce ti-ai vopsit unghiile. Sunt ideale pentru a atrage atentia atunci cand vrei sa iesi in evidenta cu manichiura.

Si asta nu este tot. Intra pe site-ul celor de la Cupio si descopera si celelalte produse care fac parte din colectia de sarbatori, precum: pigment pentru make up, folii de transfer pentru unghii, decor multicolor de Craciun pentru unghii, set de pensule sau portfarduri.