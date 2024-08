A visat de mică la Alain Delon, dar atunci când l-a întâlnit, nu a avut parte de povestea de dragoste pe care și-a dorit-o. Ramona Bădescu a fost remarcată de celebrul actor francez, în urmă cu mai mulți ani, și a avut ocazia să lucreze cu el, notează click.ro.

„Am fost sedusă și abandonată, cum se zice. Nu, eram atât de emoționată când l-am văzut la Veneția. Dimineața, când mă fardam, eram la machiaj, a deschis ușa și a spus: «Bonjour, Ramona!». M-am uitat în jur, eu eram Ramona! Eram așa de uimită că îmi știa numele. Nu a vrut să meargă să mănânce la restaurant, a rămas cu noi, cu echipa. A fost foarte friendly, foarte modest. Mă uitam la el ca la un vis. Dormeam cu fotografiile lui sub pernă când eram mică. Din păcate nu a fost nicio iubire între noi. Să fiu sinceră, mi-aș fi dorit pentru că îmi plăcea foarte mult. Nu cu toții bărbații pe care i-am plăcut am avut o iubire și nu de toți bărbații pe care i-am cunoscut m-am îndrăgostit. Mie îmi plac lucrurile dificile, îmi place ca bărbatul pe care îl am în față să nu mă bage în seamă. Nu suport bărbații care vin la mine și care își spun iubirea pentru mine și care sunt emoționați că mă văd. În momentul ăla au pierdut. Mi-a plăcut cel mai mult de Jack Nicholson. Când m-a privit, m-am topit”, a spus Ramona Bădescu la emisiunea „40 de întrebăru cu Denise Rifai”, confor sursei citate.

Sursa foto: Facebook

