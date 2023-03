Chef Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai îndrăgiţi bucătari de la noi, dovadă că o mulţime de români îl urmăresc pentru „a fura” meserie de la el. Cum nu ratează nicio ocazie pentru a le mai dezvălui fanilor câte un secret, juratul de la „Chefi la cuțite” a explicat recent de ce nu trebuie niciodată să comandăm ciorbă la restaurant, notează click.ro.

„Eu nu mai mănânc ciorbe în cârciumi. Am avut problema asta după ce am descoperit că mă și mint. Eu întrebam dacă au vegeta în farfurie și ospătarii spuneau că nu. Școala de bucătari îi învață cum să folosească vegeta fără se se vadă. Fac supa, baza, apoi o dau prin sită fină, fină și se pierd bucățelele alea. Nu e intoleranță, nici alergie… e direct inflamație. Un sfert de oră am de la prima lingură când trebuie să ajung la prima toaletă și stau acolo toată noaptea. E îngrozitor și am zis că nu mai mănânc ciorbă în cârciumi”, a mai spus juratul de la „Chefi la cuțite”, potrivit cancan.

