Cezar Ouatu a mărturisit că pentru artă el ar fi dispus să facă multe sacrificii. Astfel că, artistul a acceptat mereu roluri mai ciudate. El a fost în repetate rânduri homosexual pentru diverse piese de teatru, notează click.ro.

„Am făcut multe sacrificii, dar câteodată sunt și patriot. Eu am reușit să impresionez străinii prin talentul meu. Eu sunt cântăreț de operă la bază, am jucat și roluri homosexuale. Asta nu înseamnă că dacă ieși de pe scenă rămâi ancorat în acel stil. Am pasiunea pentru muzică de la tatăl meu.”, a povestit Cezar Ouatu la Antena Stars, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/ce-sacrificii-facut-cezar-ouatu-pentru-cariera