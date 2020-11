Decizie rapidă! Vila de 32,5 milioane $ de pe Riviera Franceză a lui Sean Connery a fost scoasă la vânzare. Familia a hotărât să vândă vila construită în 1920, potrivit click.ro.

Sean Connery a încetat din viaţă în ziua de 31 octombrie, la vârsta de 90 de ani, în casa lui din New Providence, cea mai populată insulă din Bahamas. Legendarul actor a lăsat în urma lui această vilă, mai multe proprietăţi imobiliare în Anglia, Spania, Franţa şi o avere de 350 milioane $. Văduva starului, pictoriţa franco-marocană Micheline Roquebrune (91 de ani), a decis să vândă vila de pe Riviera Franceză la scurt timp după deces. Aceasta e o casă din 1920, situată pe malul mării, pe care Connery a cumpărată-o în anii 1980. Aici s-au filmat scene din filmul ”Never Say Never Again” din seria peliculelor cu James Bond. Localnicii îi spun ”locul lui Sean”, mai notează sursa citată.

Citește articolul complet și vezi FOTO pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/cui-raman-vilele-lui-sean-connery