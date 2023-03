Reality show-urile sunt la mare căutare printre vedetele noastre! Se câștigă bani frumoși, dar chinul și umilințele îndurate în astfel de show-uri de tip concurs sunt pe măsură! Mihai Trăistariu a rămas traumatizat, după ce a fost o singură dată în junglă și se jură că nu mai calcă pe acolo, potrivit click.ro. Nici măcar banii nu-l mai tentează!

„Am refuzat <<Survivor>>, chiar la prima ediție. Nu am ajuns cu ei la discuții despre bani pentru că nu mai vroiam deja. Fusesem în junglă la <<Sunt celebru, scoate-mă de aici!>> prin 2015 și mi-a părut greu și am zis că nu mai vreau să trec prin traumele acelea. La mine sunt niște traume pentru că te pune să te cerți. Producătorii te bagă în culise și te pun să faci ceva, eu eram liniștit și ei ziceau: nu e ce vrem noi, tu ești altfel! Și eu ziceam: nu e adevărat eu așa sunt, liniștit! Am avut discuții mari cu ei, contre. Mă tot chemau în afara taberei și mă puneau să mă ciondănesc cu ăla, cu aia, că altfel nu primeam nu știu ce bonusuri, de mâncare”, a declarat solistul, în exclusivitate pentru Click!

„<<Survivor>> și <<America Express>> sunt pe același format. Te chinuie, te pune să cerșești, să alergi, să cauți. Și la <<Dansez pentru tine>> de patru ori m-au chemat, dar le-am spus că nu știu să dansez, dar ei spuneau: nu, că te țin fanii în concurs! Tot insistau, eu nu am vrut să mă fac acolo de râs și să mă țină fanii în cocurs. M-au chemat până și la <<Ferma>>!”, a mai declarat solistul, pentru Click!

