Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, explică ce semnificație au anafura și agheasma mică pe care le consumăm dimineața. Asta după ce a primit o întrebare de la un enoriaș. ”Anafura este pâine binecuvântată (nu sfinţită!) în timpul cântării Axionului, simbolizând-o pe Maica Domnului. Ea este împărțită la sfârşitul Sfintei Liturghii, iar credincioșii o consumă înainte de a gusta ceva (mâncare sau apă) în ziua respectivă, reiterând astfel starea de rugăciune și comuniune cu Dumnezeu. Slujba de sfințire a aghesmei mici face trimitere la scăldătoarea Vitezda, a cărei apă devenea vindecătoare prin pogorârea unui înger. După sfinţirea cea mică a apei, când aceasta s-a prefăcut în agheasmă, având calităţile, puterea şi efectele specifice, preotul se roagă ca, prin gustarea şi stropirea cu ea, să se trimită tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu, care spală întinăciunea patimilor, să le tămăduiască bolile cele trupeşti şi sufleteşti şi să fie milostiv faţă de poporul cel binecredincios şi faţă de dregătorii ţării şi ai Sfintei noastre Biserici”, a răspuns înaltul prelat.

