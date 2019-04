Concurenții Asia Express 2 sunt șocați de atentatele care au avut loc în Sri Lanka în ziua Paștelui Catolic, pe 21 aprilie. Peste 290 de oameni au murit, iar alți 500 au fost răniți. Vedetele care au participat în sezonul 2 al show-ului au vorbit despre atacurile care au însângerat capitala Colombo, notează click.ro.

„Nici nu-mi vine sa cred, am niște prieteni acolo. Chiar le-am scris unor oameni cu care am ţinut legătura și mi-au scris că sunt bine, doar că este o stare de teroare incredibilă In Sri Lanka era așa o stare de smerenie, era foarte calzi, nu erau intruzivi, erau pașnici. Mi se pare foarte șocant”, a povestit Ana Morodan pentru observator.tv, conform sursei citate.

