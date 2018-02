Pielea, cel mai mare organ al corpului uman, si fata ta pot dezvalui despre tine si sanatatea ta mai multe probleme decat iti poti inchipui. Pielea este locul in care se vad cel mai usor problemele de sanatate ale omului. Asa cum acneea aparuta pe piele este un semn al dereglarilor hormonale, bubitele albe sau rosii de pe piele arata ca ai o alergie sau astm, aspectul galbui al pielii tradeaza o afectiune a ficatului si stresul poate provoca iritatii ale pielii si afectiuni cardiace. Culoarea pielii si ritmul cardiac au o stransa legatura intre ele.

Monitorizarea batailor inimii este o investigatie fundamentala pentru descoperirea unor afectiuni cardiace ce se pot face acum doar prin cateva metode clasice, cu stetoscopul sau cu ajutorul tehnologiei inovative: anumite ceasuri cu transmisie wireless, alte aplicatii instalate pe smartphone ori noi instrumente de estimare, descoperite de cercetatori.

O noua tehnologie care masoara semnele vitale fara contact face ca masurarea ritmului inimii sau al respiratiei sa fie mult mai confortabile.

Camera web este cea care va inlocui senzorii lipiti pe piele pentru masurarea ritmului cardiac

O echipa de ingineri electricieni din vestul SUA a brevetat o tehnologie care estimeaza ritmul cardiac, folosind o camera video si un software specializat. O echipa de cercetatori de la Universitatea de Stat din Utah a descoperit un nou sistem care ar putea fi un schimbator de jocuri pentru produse de consum, inclusiv echipamente de exercitii si monitorizare pentru copii. Cercetatorii au ajuns la concluzia ca nu au nevoie de un ceas Apple sau un stetoscop pentru a masura bataile inimii, ci doar de o camera video.

In locul senzorilor care se lipesc pe piele sau a altor dispozitive, camera video pentru monitorizarea batailor inimii trebuie doar sa vada persoana in cauza, fara sa o atinga. Ea poate fi folosita inclusiv pentru monitorizarea nou nascutilor acasa sau in sectiile de terapie intensiva.

Profesorul de inginerie electrica Jake Gunther si fostul sau student Nate Ruben sunt inventatorii noii tehnologii patentate de Universitatea din Utah, care estimeaza ritmul cardiac cu ajutorul unei camere video si a unui software special.

“Cand sangele circula prin artere si vene, lumina absorbita de piele se schimba in cantitati masurabile. Nu se poate vedea cu ochiul liber, dar cand sistemul nostru proceseaza imaginile dintr-o camera, schimbarile sunt evidente”, spune Jake Gunther. Camerele video inregistreaza imagini in valori de rosu, verde si albastru. Canalul verde este cel care face posibila estimarea ritmului cardiac.

In acest fel, noul sistem detecteaza schimbarile fine care apar in culoarea pielii fetei, pe masura ce sangele curge prin corp, aceste modificari fiind imperceptibile pentru ochiul liber.

Ideea noii tehnologii de estimare a ritmului cardiac i-a venit lui Ruben, cand el si sotia lui au avut primul copil in 2012. La fel cum fac majoritatea mamelor, sotia lui Ruben verifica foarte des copilul in timp ce dormea. Toate aceste excursii de la patut in alte colturi ale casei i-au dat lui Ruben ideea sa faca un monitor pentru copii, folosind un concept similar care utiliza webcam-uri pentru a estima bataile inimii. Dar sistemul s-a confruntat cu un obstacol: bebelusii nu pot sta nemiscati iar camera a captat si alte semnale concurente. Insa, Gunther nu a renuntat si a descoperit o noua tehnica ce permite separarea detaliilor fine. Camera web monitorizeaza semnele vitale in timp real, fara atingere si, in plus, poate fi folosita pentru mai multe persoane in acelasi timp.

Inventatorii Gunther si Ruben vor sa isi extinda tehnologia brevetata prin crearea unei noi companii si a unui nou sistem de monitorizare a semnelor vitale ale bebelusilor, acasa sau in spitale, numit Smartbeat. Ca si cel care estimeaza ritmul cardiac si sistemul de monitorizare a bebelusilor va utiliza un software similar care are rolul sa detecteze respiratia unui copil in timpul somnului. Pentru a masura respiratia, camera video va detecta ridicarea si coborarea pieptului si abdomenului bebelusului in timpul somnului. Ei mai spun ca noua tehnologie va fi un schimbator de jocuri.

Camerele video care masoara semnele vitale si alte siteme inovative, nou aparute in materie de tehnologie medicala, sunt in plina dezvoltare si au rolul de a salva si imbunatati vietile oamenilor.

