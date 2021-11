Oana Lis se află internată alături de soțul ei, fostul primar al Capitalei Viorel Lis, la Matei Balș! Cei doi au fost infectați cu noul coronavirus, notează click.ro.

Soții Lis sunt internați în același salon, la Matei Balș. Prima care a fost depistată pozitiv cu noul coronavirus a fost Oana, după care Viorel a luat și el virusul. Oana a fost cea care l-a dus la spital pe soțul ei însă, ulterior, s-a simțit și ea rău și a fost internată cu soțul ei, în același salon.

Oana Lis este optimistă și speră ca atât ea, cât și Viorel, să scape cu bine din această încercare. „El e o persoană cu risc, dar este la salon, ia tratament, eu sunt super fericită că avem loc în spital. 78 de ani are. Nu este intubat. Este o formă medie zic eu. Trebuie să avem grijă cu diabetul. Cu greu am ajuns la spital. Viorel a ajuns aproape cu căruțul, nu mai putea să meargă! Vreau la mall. Suntem împreună în această situație. Vreau să ne facem bine, e tot ce îmi doresc. Covid-ul are aproape 2 ani, Viorel are 78, trebuie să îl bată Viorel”, a spus Oana, potrivit sursei citate.

