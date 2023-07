Surpranumită „Regina Tik Tok-ului”, tânăra Andreea Bostănica, a dat în urmă cu puțin timp Bacalaureatul. După ce s-a scris că a picat examenul maturitătății, vedeta a ținut neapărat să lămurească lucrurile.

Deși gurile rele susțineau că nu a luat Bacul, Andreea Bostănica, care are 5,3 milioane de urmăritori pe celebra rețea de socializare, a dezvăluit că a trecut cu bine peste. Chiar dacă nu a luat 9 și 10, mulți tineri o invidiază. Adolescenta a cumpărat trei apartamente în Chișinău, un penthouse și o locuință într-un cartier de lux din București.

„Toată România și Moldova vorbește că Andreea Bostanica a luat 4 la BAC. Dar am venit aici să vă spun că îmi pare foarte rău să vă dezamăgesc. Cu ajutorul lui Dumnezeu chiar am luat BAC-ul. Pe mine chiar nu mă afectează că am luat 7 la română, gândindu-mă că dacă nu l-aș fi dat, viața mea nu s-ar fi schimbat absolut deloc. Faptul că nu aș fi dat BAC-ul nu mă încurca să fiu la fel de fericită, să îmi permit orice vacanță, să îmi permit orice haine, pantofii pe care îi vreau, mașina visurilor mele, brățări, ceasuri.”, a spus Regina Tik Tok.

Sursa foto: Facebook

