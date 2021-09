Are la activ nu mai puțin de trei dosare penale pentru ultraj! Marius Ivancea, alias What’s Up (32 de ani), este cântărețul problemă din muzica românească, notează click.ro.

Marius Ivancea, alias What’s Up, a intrat de mai multe ori în vizorul polițiștilor, ba chiar a fost pe punctul să ajungă la închisoare, după ce a fost acuzat de agresiune ba de către un vecin, ba de către iubită și chiar de un agent de pază dintr-un supermarket.

La finalul anului 2019, artistul a provocat un scandal monstru în apartamentul iubitei sale de atunci, Alice Badea. Acesta și-a luat la bătaie iubita și a fost nevoie de intervenția polițiștilor.

Un an mai târziu, cântărețul a intrat din nou în atenția anchetatorilor, după ce și-a bătut un vecin care i-ar fi reproșat că ascultă muzică la volum maxim și tulbură linștea la ore nepotrivite. “În timp ce eram plecat în Suedia, am încheiat relația cu Alice. Ea s-a dus însă la tv să povestească. A ieșit mare tămbălău. Toată lumea a zis că am avut pile la Poliție pentru că m-am ales doar cu muncă în folosul comunității și nu am făcut închisoare. Apoi, a mai venit un vecin la mine că dădusem muzica prea tare. E adevărat, atunci m-am enervat și l-am lovit, îmi pare rău. A doua zi a bubuit însă presa că l-am bătut cu copilul în brațe. Nu era nici un copil pe acolo, a dezvăluit What’s Up, la Kanal D, conform sursei citate.

