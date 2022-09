Ce poate fi mai fantastic decat sa fii la munte si, la masa alaturata, sa recunosti un actor celebru? Poate doar sa treaca pe langa tine pe partia de schi un membru al familiei regale! Vrei sa ai sansa sa traiesti asa ceva? Da, daca vei alege sa iti programezi urmatorul concediu la munte intr-una din statiunile preferate de celebritati.

Iata cateva dintre acestea!

Kitzbuhel, Austria

In Kitzbuhel au proprietati Hansi Hinterseer, Ireen Sheer si Stephanie Contesa de Pfuel. De asemenea, aici vin deseori Uschi Glas, printul Albert de Monaco Franz Beckenbauer si chiar si Arnold Schwarzenegger. In fiecare an cursa Hahnenkamm atrage oaspeti celebri, asa ca, daca vrei sa strangi amintiri de neuitat, ar trebui sa iei in considerare aceasta destinatie de vacanta.

St. Moritz, Elvetia

Acesta a fost odata locatia preferata de vacanta pentru Marlene Dietrich si Charlie Chaplin iar, in prezent, este preferata de familia regala suedeza. Mai mult, aici si-au petrecut luna de miere Willem-Alexander, regele olandez, si sotia sa Maxima. St. Moritz este insa o locatie preferata da Madonna si, candva, si de regretatul Robbie Williams.

Cofetaria Hauser und Hanselmann din St. Moritz eset renumita pentru tartele rafinate cu nuci pe care le face si care sunt o specialitate traditionala, iar restaurantele gourmet precum cel al bucatarului Reto Mathis ofera mancaruri exclusiviste.

Davos Klosters, Elvetia

Ramanem in Elvetia, intr-o statiune superba care, cel putin o data pe an se bucura de o vizita regala. Printul Charles a declarat ca Davos Klosters este statiunea sa preferata pentru schi si nu se dezminte, revenind aici de mai bine de 30 de ani. De asemenea, aici isi petrec vacanta de iarna Printul William si Kate.

Totusi, este un loc unde iti va fi greu sa afli unde sunt cazate celebritatile, statiunea fiind renumita tocmai pentru discretia de care da dovada.

Ischgl, Austria

Este statiunea montana unde si-a sarbatorit aniversarea a 26 de ani Paris Hilton si pe care Dieter Bohlen o numeste Ibiza Alpilor. Partia de schi din Ischgl este legendara, la fel si concertele anuale Top of the Mountain unde au cantat vedete si trupe legendare, de la Deep Purple si Kylie Minogue pana la Alicia Keys.

Aspen, SUA

Daca tot vorbim despre statiunile de schi preferate de celebritrati, nu putem uita de Aspen din SUA. Acesta a avut pana in prezent numarul cel mai mare de vedete, motiv pentru care nu este de mirare ca Hollywood-ul este aproape gol iarna. In vreme ce unele celebritati se strang in Colorado, altele isi petrec timpul pe partie.

Goldie Hawk are o cabana in Aspen, iar Kevin Costner chiar detine o ferma in zona. Si tot aici si-a petrecut Kate Hudson noaptea dinaintea casatoriei cu fostul sot, Chris Robinson.

Tu unde iti petreci urmatorul concediu la munte?

Daca vrei un concediu in afara tarii, poti alege una dintre locatiile de mai sus pentru a porni la vanatore de celebritati internationale.

Insa, daca vrei sa te relaxezi aproape de casa, un hotel cu piscina in Predeal unde te vei relaxa si bucura de natura, privelisti incredibile, liniste si conditii excelente este ceea ce ti se potriveste.

In plus, pe langa activitatile variate, poti si aici sa te amuzi vanand vedetele autohtone.