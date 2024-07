Elena și Ianis Hagi au fost protagoniștii unuia dintre cele mai luxuriante și așteptate evenimente mondene ale anului 2024: cununia lor religioasă care a avut loc duminica trecută, 14 iulie 2024. Multe curiozități au fost legate de nora lui nora lui Gică Hagi. Cine este și ce studii are Elena?

Elena Tănase, în vârstă de 24 de ani, locuiește în Constanța și este de origine aromână. Soția lui Ianis Hagi provine dintr-o familie prestigioasă și a absolvit Colegiul Național Mircea cel Bătrân, din Constanța, notează click.ro.

Elena este fiica unui om de afaceri de succes, Dimciu-Palavoti Tănase, care activează atât în sectorul construcțiilor, cât și în agricultură. Surpriza este că afaceristul este un bun prieten cu Gică Hagi, acesta fiind unul dintre invitații la botezul copilului fratelui Elenei.

