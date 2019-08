Studiile efectuate de specialisti releva cat investesc romanii in afacerile lor, in functie de marimea afacerii pe care o conduc. Daca freelancerii sau afacerile de tip start-up au ca medie bugete ce nu depasesc 1000 – 1500 euro lunar, campaniile cu adevarat mari ale pietei din Romania investesc in marketing online chiar si bugete de 100.000 euro.

Conform CEO-ului unei agentii de marketing online din Romania, aceste bugete difera foarte mult, de la afacere la afaceri si chiar de la regiune la regiune. Insa, ce este demn de respect si un lucru cu adevarat admirabil este faptul ca marketingul digital a devenit in ultimii ani un obiectiv tot mai important pe planul de afaceri al firmelor de orice dimensiune.

Bugete intre 5000 si 10.000 mii de euro pe luna

Afacerile medii investesc in marketing online in general sume cuprinse intre 5000 si 10.000 de euro. Insa acestea au de foarte multe ori un buget de inceput mai mic. In acelasi timp, startup-urile depasesc cu greu bugete de 1000 de euro lunar investite in reclama online.

Business-urile mai mari investesc insa consistent in imaginea lor. Iar in cazul unor afaceri cu adevarat sustenabile, managerii au o tactica extrem de apreciata de specialistii din marketing. Acestea lasa bugetul la libera alegere pentru agentie, oferind resurse nelimitate, atata timp cat rezultatele sunt in concordanta cu sumele investite.

Asadar, ca o concluzie, daca agentiile pot oferi performanta, bugetele sunt de cele mai multe ori nelimitate. Astfel exista perioade in care firmele investesc peste 100.000 de euro lunar in reclama online, declara specialistii.

In ce investesc companiile banii?

In principal, marketingul online este acaparat de PPC in cea mai mare parte. Campaniile Google Ads inghit o mare parte a bugetelor. De asemenea, SEO este un serviciu destul de cautat. Insa campaniile care isi permit bugete mai mari au o abordare complexa, inregistrand rezultate de pe toate canalele.

Clientii sunt insa mult mai deschisi la a investi acolo unde cresterile sunt masive. Spre exemplu, daca un canal genereaza o crestere de 50% a traficului, peste jumatate de buget se va concentra pe acel canal.

De multe ori agentiile tintesc piete care deja sunt „incalzite”, in ceea ce priveste bugetul limitat. Daca ai buget de 1000 euro lunar nu prea ai cum sa incerci piete noi. Iar companiile mari, avand bugete enorme, pana la 100 de ori mai mari, incearca exact opusul. Ele incearca sa tinteasca cat mai multe canale, fiind dispuse sa vaneze clientii noi, care nu au mai interactionat niciodata cu ele.