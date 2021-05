Chiar daca poate tu ai fost un sofer atent in trafic, se intampla ca uneori ceilalti participanti la trafic sa nu aiba o atitudine de condus tocmai corespunzatoare si sa provoace accidente mai mici sau mai majore. In acelasi timp, se poate intampla si ca tu sa fii cel care nu a acordat prioritate sau a avut viteza. Acest lucru duce la avarierea masinii personale, dar si a celor cu care intrii in contact atunci cand are loc un accident. Daca este pentru prima oara cand ai parte de un incident, este bine sa stii dinainte ce trebuie sa faci in aceste situatii pentru a le rezolva in timp util si conform legii.

Imediat dupa momentul accidentului

Chiar dupa ce accidentul a avut loc trebuie sa stii ca este important sa iti pastrezi calmul, chiar daca poate esti intr-o stare de soc din cauza celor intamplate. Poti face imediat chiar cateva poze masinilor avariate unde sa se vada si numarul lor de inmatriculare, pentru dovezi, daca este cazul. La fel de important ca dovezile este si existenta unui martor care sa poata declara ceea ce a vazut.

Ce trebuie facut in functie de accident

In cazul in care masinile avariate se pot deplasa, va fi necesar sa le scoateti in afara partii carosabile in ideea de a nu incurca circulatia, pentru a nu se produce alte accidente. Daca masinile sunt foarte avariate si nu exista posibilitatea de a le muta, trebuie sa sunati imediat la 112 pentru a veni politia la locul accidentului si a dirija circulatia pana cand masinile sunt scoase de pe carosabil.

In cazul in care accidentul de circulatie s-a soldat cu vatamari corporale, conducatorii auto implicati nu trebuie sa modifice sau sa stearga urmele accidentului, sa nu paraseasca locul faptei si sa anunte imediat politia.

Amiabil sau la politie

In urmatoarea etapa veti decide cum anume va intelegeti cu cel cu care ati produs accidentul. Exista posibilitatea de a va intelege amiabil si sa nu mai fie nevoie sa apelati la politie, numai daca accidentul are daune minore. In cazul in care nu va intelegeti cu vinovatul, cel pagubit refuza amiabila, ori este vorba despre implicarea de vieti omenesti si sunt neceare despagubiri accidente vatamari corporale, va fi necesar sa intervina politia.

Daca va intelegeti pe cale amiabila este necesar ca cel care plateste daunele sa ofere asigurarea masinii si sa arate permisul de conducere, la care puteti face poze. Se completeaza un formular de constatare amiabila care se depune la asigurarea RCA in vederea solutionarii. Totodata, se pot face despagubiri si daca una dintre parti beneficiaza de CASCO.

Despagubirea prin asigurarea RCA

Dupa completarea acelui formular pentru constatare amiabila, pagubitul va suna la firma de asigurare a vinovatului pentru a declara ceea ce s-a intamplat in vederea despagubirii pagubelor. Ulterior, se programeaza o intalnire la asigurator impreuna cu vinovat pentru a putea face constatarea.

Ca si documente necesare pentru acest pas, pagubitul trebuie sa aiba asupra lui buletinul, certificatul de inmatricularea si asigurarea, dar si formularul de constatare amiabila sau procesul verbal de la politie. Vinovatul pagubelor trebuie sa aiba permisul, asigurarea, buletinul si certificatul de inmatriculare a masinii.