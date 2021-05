Daca detii deja permisul de conducere si ai o masina, ai nevoie obligatoriu, prin lege, de o asigurare de raspundere civila denumita pe scurt RCA. Insa, in cazul in care doresti sa ai o asigurare care sa includa mai multe facilitati, este cazul sa alegi o asigurare CASCO. Acest tip de asigurare este facultativa, dar lipsa acesteia poate sa presupuna un risc destul de mare, pe care un simplu RCA nu poate sa il acopere in cazuri extreme.

CASCO sau casualty and collision (accident si tamponare) poate sa despagubeasca proprietarul masinii in caz de furt si avarii in diferite conditii. Desigur, pe langa aceasta asigurare facultativa poti opta si pentru o asigurare de viata pentru despagubiri accidente vatamari corporale pentru a fi asigurata atat masina, cat si proprietarul care o conduce. Insa trebuie sa stii ca asigurarea RCA obligatorie acopera cheltuielile si in cazuri precum vatamarile corporale sau decesul, precum si pagubele de pe urma imposibilitatii folosirii masinii avariate.

Ce inseamna mai exact CASCO

Drumurile care nu ofera tocmai cele mai bune conditii de mers ori participantii la trafic care nu acorda prioritate si cauzeaza daune masinilor, pot fi dintre cele mai intalnite cauze pentru care oamenii aleg sa apeleze si la o astfel de asigurare care, de obicei, atrag reparatii foarte costisitoare. Polita CASCO vine in ajutorul soferilor si ofera suport financiar in totalitate in mai multe cazuri in care este implicat autovehicului personal.

Desi nu este necesar sa inchei aceasta asigurare pentru masina ta personala, in cazul celei achizitionate in leasing este obligatoriu pentru a putea asigura masina in totalitate. Partea buna privind aceasta polita de asigurare este ca poti sa mergi linistit cu masina pentru ca acea companie cu care inchei asigurarea te va despagubi si va suporta reparatiile necesare survenite in functie de situatiile de mai jos.

Ce poti sa repari prin intermediul asigurarii CASCO

In functie de compania la care alegi sa apelezi exista mai multe tipuri de oferte, important este sa fii atent sa o alegi pe cea care te avantajeaza cel mai mult, si care are si un cost rezonabil. In general, este vorba despre mai multe riscuri pe care acest tip de polita de asigurare le acopera precum:

Avarii precum ciocnituri, rasturnari, zgarieturi, incendiere, caderi in apa

Fenomene naturale precum inundatii, cutremure, avalanse, trasnete, grindina, alunecari de teren

Vandalizarea masinii chiar si in situatiile in care nu se cunosc persoanele in cauza

Furtul masinii total sau partial, chiar si tentativa de furt

Daca ai nevoie de un pachet mai mare pentru asigurare, cum ar fi cea legata de avariile si daunele produse in afara tarii, poti alege un pachet full CASCO. In varianta simpla, asigurarea acopera doar un numar limitat de pagube produse doar pe teritoriul Romaniei.

Asigurarea CASCO – o investitie sau o cheltuiala?

Desi acest tip de asigurare este perceputa drept o cheltuiala pentru ca presupune un cost mai mare decat asigurarea RCA obligatorie, pe termen lung este considerata o investitie, mai ales pentru ca ne stim masina in siguranta si in caz de situatii neprevazute putem sa fim despagubiti in totalitate.