Apicultura este o meserie foarte veche, primele dovezi ca omul colecta miere vin din anii 2000 -7000 IHr. In piramidele egiptene s-a gasit un borcan de miere de albine, vechi de mii de ani, dar care inca este comestibil. Mierea de albine este un aliment care nu expira niciodata.

Daca vrei sa inveti sa devii apicultor sunt multe surse de unde o poti face. Exista o multitudine de carti si articole care te invata cum sa incepi si care sunt tainele acestei meserii. Din pacate, nu toate sursele de informare sunt corecte si de incredere.

Cea mai potrivita varianta de a invata apicultura este sa urmezi un curs specializat, unde informatia iti este predate direct de catre persoane specializate, cu diploma si experienta in domeniu.

O alta sursa de inspiratie este inscrierea intr-un grup de pasionati de apicultura. Poti sa te inscrii intr-o asociatie sau sunt grupuri pe Facebook unde vei gasi suport si informatii.

Informatii generale despre cresterea albinelor

Daca temperatura de afara trece de 12 grade, albinele isi incep zborul de curatire. Zborul de curatire are ca scop golirea intestinelor albinelor. Dupa o durata de 3 luni in care albinele stau in hibernare si nu ies afara, au nevoie de acest zbor de curatare. Pentru a le ajuta, ofera-le apa calda indulcita cu sare de 0.5 g/litru.

Albinele ies la cules dupa ce salcamul a inflorit. In aceasta perioada se mareste numarul familiilor.

Toamna incepe dupa ce culesul a incetat. In aceast timp se inlocuiesc matcile, fagurii care prezinta defecte si se completeaza hrana pentru iarna.

Iarna, cand incepe procesul de hibernare, activitatea apicultorului se reduce la asculatrea stupurilor pentru ca totul sa fie in regula.

Cea mai importanta perioada in viata familiilor de albine este roitul. Acesta incepe in luna mai, cand familia ajunge la capacitatea maxima. In aceasta perioada este importanta asigurarea spatiului suficient pentru numarul mare de albine si pentru depozitarea nectarului.

In aceasta perioada se reduce si numarul albinelor doici. Albinele doici sunt responsabile cu depozitarea hranei pentru inmuirea invelisului larvelor. De asemena, ajuta larvele sa eclozioneze. Albinele doici asigura hrana din abundenta care provine dintr-o secretie glandulara si poarta denumirea de laptisor de matca.

Familia de albine

Orice familie de albine are intre 30.000 si 50.000 de membri. Membrii familiei sunt matca, trantorul si albinele lucratoare.

Matca are o durata de viata intre 3 si 5 ani si poate depune, intr-un an, pana la 200.000 de oua. Comunicarea cu celalte albine se face prin feromoni.

Albinele lucratoare traiesc aproximativ 30 de zile. In timpul vietii lor au trei roluri: albine doici, albine casnice si albine culegatorele.

Albinele doici, dupa cum am scris mai sus, au grija de larve si le hranesc. Albinele casnice au grija de stup iar cele culegatoare sunt albinele care culeg polenul. O albina, in timpul vietii sale produce o jumatate de lingura de miere

Trantorii sunt toti masculi. Rolul lor este de a se imperechea cu matca. Au o durata de viata scurta, pana la 25 de zile. Dupa imperechere abdomenul lor explodeaza si asta duce la decesul rapid. In cazul in care hrana nu este suficienta, albinele lucratoare ii vor goni din stupi

Principalul motiv al decesului albinelor este epuizarea. Ele pot zbura aproximativ 800 de kilometri.

Dupa ce aceasta distanta este atinsa, nu mai sunt capabile sa zboare sau sa-si poarte de grija.

Ca o ultima curiozitate, mierea este singurul aliment complet. Este plin de vitamine, glucide, antioxidanti si minerale. Poate sustine viata independent de alte alimente.

Daca meseria de apicultor si lumea interesanta a albinelor te pasioneaza, inscrie-te la cursul de apicultura sa afli toate secretele acestei meserii.

Sursa: https://calificare-evaluare.ro/