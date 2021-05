In momentul in care te gandesti sa-ti deschizi un business, indiferent de domeniul de activitate, primul pas pe care trebuie sa-l faci este sa te documentezi in legatura cu procedurile si actele de care ai nevoie, dar si sa o analizezi piata pentru a vedea care este cererea.

Daca lucrezi in domeniul juridic si iti doresti sa ai propriul cabinet de avocatura, atunci trebuie sa stii care sunt riscurile si ce presupune mai exact acest lucru. Iata la ce trebuie sa fii atent inainte de a-ti infiinta propria afacere:

1. Analizeaza concurenta si piata

La inceput de drum este important sa stii cat de multa cerere este in privinta serviciilor pe care doresti sa le oferi si ce fel de concurenta ai. Un avocat profesionist si cu experienta va avea intotdeauna activitate, mai ales daca ofera lucruri de care oamenii depind, cum sunt inregistrarea unor acte sau reprezentarea in instanta de catre un avocat.

Astfel, trebuie sa vezi mai intai care sunt serviciile de avocatura de care oamenii au nevoie, cum procedeaza concurenta in oferirea acestora si cum oferi un raport calitate pret bun, prin care sa atragi publicul.

2. Infiinteaza-ti unui sediu modest

Deschiderea unui cabinet de avocatura nu presupune o investitie foarte mare la inceput de drum. Mai intai, trebuie sa obtii un sediu unde sa-ti desfasori activitatea, unde oamenii sa poata apela la servicii tale. Acesta nu trebuie sa fie de dimensiuni foarte mari, mai ales daca nu iti doresti sa platesti o chirie foarte mare. Alege o firma care se ocupa de infiintari firme pentru a evita statul la cozile de la ghisee si a economisi timp.

Pentru inceput, nu trebuie sa cumperi echipamente specifice foarte scumpe, ci doar pe cele necesare, fara de care nu ai putea sa-ti executi profesia. Avantajul in deschiderea unui cabinet de avocatura este ca nu trebuie sa angajezi multi oameni care sa efectueze serviciile oferite, este suficient sa fiti 2-3 persoane pentru inceput.

3. Alege sa oferi servicii de calitate

Ca avocat, poti oferi diferite tipuri de servicii in dreptul familiei, dreptul muncii, dreptul penal, dreptul civil etc. Astfel, poti alege sa oferi asistenta si reprezentare juridica ca avocat divort Cluj in procesele de divort sau consultanta juridica atunci cand oamenii intampina probleme la locurile de munca.

Totodata, daca te pasioneaza dreptul penal, poti oferi servicii prin care sa aperi oamenii care se afla in situatii neplacute si sunt acuzati pentru diferite fapte facute sau nefacute. Indiferent spre ce fel de serviciu te orientezi, este important ca acesta sa fie facut corespunzator, cu profesionalism si dedicare. In acest fel, clientii vor fi multumiti si vor veni la cabinetul tau de avocatura ori de cate ori vor intampina probleme de natura juridica.

4. Stabileste pretul serviciilor oferite

In domeniul juridic, si mai ales in ceea ce priveste serviciile de avocatura, competitia este foarte mare. Din acest motiv, atunci cand iti deschizi propriul cabinet, trebuie sa fii foarte atent la pretul pe care-l oferi serviciilor tale, dar si la cat vei castiga tu, ca avocat. In general, salariul unui avocat cu experienta poate ajunge la aproximativ 9.000 de lei pe luna. Desigur, acest lucru depinde foarte mult de nivelul de experienta, de concurenta din orasul in care profesezi si de tipul serviciilor pe care le oferi.

5. Creeaza-ti un brand personal

Pentru ca oamenii sa se identifice cu afacerea ta si sa aiba incredere sa apeleze la cabinetul tau de avocatura, este important sa-ti creezi un brand puternic, care sa ofere garantii asupra serviciilor oferite. Inregistreaza-ti marca, sigla si logo si personalizeaza-le conform dorintelor tale.