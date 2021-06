Planuiesti sa vizitezi Grecia pentru prima data sau iti doresti sa te reintorci pe insulele Elene, sa simti din nou briza Marii Egee? Recent, destinatia favorita pentru foarte multa lume a devenit mult mai usor de vizitat si este pregatita sa fie una dintre cele mai fierbinti locatii pentru calatorii internationale in aceasta vara.

Plajele uimitoare si siturile arheologice ale tarii s-au redeschis, deoarece restrictiile si conditiile de calatorie au fost eliminate tocmai pentru ca turistii sa se poata bucura din nou de tot ce ofera Grecia. Insa, inainte de a-ti planifica vizita in Atena sau in orice alta insula ionica, iata cateva lucruri importante pe care trebuie sa le iei in considerare:

1.Verifica conditiile de calatorie impuse de statul grec pentru turisti

Pentru ca vacanta in Grecia sa fie fix asa cum ti-o doresti, fara restrictii si teste pentru rezultat negativ COVID sau teste de antigen, asigura-te ca intrarea in tara nu implica aceste lucruri si nu trebuie sa stai in carantina. Astfel, consulta site-ul Ambasadei Romaniei din Grecia pentru a vedea care sunt conditiile de calatorie in perioada in care iti planifici concediul si daca aceasta se afla pe lista galbena sau nu. Totodata, persoanele vaccinate pot petrece fara griji vacanta de vara in Insulele Elene, fiind necesar sa prezinte doar dovada certificatului de vaccinare.

2. Vezi ce magazine/restaurante sunt deschise

Plajele, restaurantele, barurile, magazinele si atractiile, cum ar fi muzeele si siturile culturale emblematice ale Greciei, cum ar fi Acropola din Atena, s-au redeschis cu limite de capacitate si alte restrictii. Cinematografele in aer liber s-au redeschis recent, in timp ce spectacolele in aer liber au inceput sa aiba loc incepand cu 28 mai. Vizitatorii vor avea, de asemenea, o multime de optiuni de cazare, deoarece hotelurile si statiunile s-au redeschis cu protocoale imbunatatite, inclusiv teste COVID-19 pentru personal si masca obligatorie – purtarea necesara in zonele de uz comun.

3 Alege o insula conform dorintelor tale

Grecia are multe destinatii incredibile si este considerata una dintre cele mai frumoase si interesante tari din lume. Cei mai multi oameni doresc sa vada Insulele Grecesti si in special insulele mult fotografiate din Santorini si Mykonos. Unele insule sunt foarte romantice si sunt minunate pentru cupluri, in timp ce altele sunt ideale pentru familii. Totodata, exista si insule unde merita sa mergi singur, daca iti doresti sa te reculegi si sa petreci timp cu tine.

4. Cerceteaza ce obiective turistice poti vedea

In Grecia exista cateva lucruri incredibile pe care orice turist trebuie sa le vada atunci cand ajunge pentru prima data. Primul obiectiv turistic de neratat este Atena, dar si siturile antice precum Delphi și Olympia. Alte locuri de o frumusete naturala considerabila pe care trebuie sa le vizitezi sunt Meteora și Muntele Athos. Peninsula Peloponezului devine din ce in ce mai populara si este considerata de multi drept „adevarata Grecia”.

5. Colaboreaza cu consilierii unei agentii de turism cu experienta

Rezervarea unei calatorii internationale pe fondul unei pandemii in curs de desfasurare este mai usoara cu un consilier de calatorie cu experienta, care sa iti prezinte toate riscurile si avantajele vacantei. Un profesionist in turism te poate ajuta sa-ti gasesti destinatia ideala in Grecia, precum si cazarea de calitate sau activitatile interesante la care poti participa pe insula respectiva.

Colaborarea directa cu consilierii de calatorie si conexiunile cu furnizorii pe care acestia le au contribuie atat la economisirea banilor, cat si la beneficiile speciale de care te poti bucura pentru a-ti imbunatati escapada greceasca. De asemenea, consilierul te poate tine la curent cu cele mai recente conditii de la fata locului si daca se poate anticipa orice cerinta sau restrictie pe parcursul itinerariului.