A fi vedeta inseamna mai mult de a te expune in public. In spatele imaginii sta un intreg proces de ingrijire si de infrumusetare pentru ca ele sa arate impecabil in orice situatie. Desigur ca si machiajul sau o tinuta face minuni, insa nu este de ajuns. Frumusetea este trecatoare iar vedetele trebuie sa o intretina cat mai mult.

Vedetele de la noi stiu foarte bine acest lucru si apeleaza fiecare la diferite tratamente de infrumusetare, totul pentru a arata bine dar si pentru a se simti bine in pielea lor. Mai mult, ele chiar se axeaza pe anumite portiuni ale corpului pe care doresc sa le imbunatateasca. Cate vedete nu si-au facut operatii estetice de exemplu la nas sau la buze? Ei bine, mai jos poti vedea cateva trucuri de frumusete pe care vedetele le folosesc si ti le dezvaluie si tie.

Anca Serea – mama eroina

Desi este o mama a trei copiii, Anca Serea arata nemaipomenit de bine. Ea spune ca pentru a se intretine evita carnea si dulciurile, merge des la sala si la masaj pentru a se relaxa. Pentru un ten sanatos foloseste doar produse de cosmetica fara parabeni si apeleaza la masti pentru fata, gat si decolteu.

Ileana Badiu – picioare de invidiat

Pentru Ileana Badiu picioarele sunt punctele forte desi are intregul corp frumos sculptat. Ea a marturisit ca pentru a-si pastra picioarele frumoase si ferme merge des la sala si apeleaza la cardiomix.

Andreea Marin – sanatate si stil

Stim deja ca Andreea Marin este o femeie deosebit de frumoasa si de stilata. Aceasta are grija intr-un mod mai special de corpul dar si de organismul ei. Vrea sa arate bine atat pe exterior dar sa se simta bine si la interior. Alimentatia este foarte sanatoasa, sportul si diferite tratamente corporale printre care apeleaza si la drenaj limfatic.

Roxana Ionescu – o istorie in televiziune

“Mama natura” nu isi neglijeaza nici o clipa corpul si in special bustul. Merge la sala de mai multe ori pe saptamana si face exercitii pentru brate si pentru piept. Pentru decolteu foloseste diferite creme speciale mai ales pe cele cu arome de cafea, scortisoara sau nuci dar si uleiuri de struguri sau de cocos.

Anca Rusu – un ten impecabil

O alta vedeta care are grija in special de tenul ei. Intrebata cum de are un ten asa de impecabil a spus ca din ritualul ei de ingrijire zilnica a tenului nu lipseste demachierea de dimineata si cea de seara chiar daca nu s-a machiat in ziua aceea, o alimentatie sanatoasa si 2 litrii de apa pe zi. Uneori mai aplica si masti pentru hidratare si pentru indepartarea celulelor moarte.