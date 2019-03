Amalia Enache are foarte mare grijă de silueta ei și de imaginea pe care și-a menținut-o atâția ani. Vedeta a dezvăluit care este secretul tinereții fără bătrâneți. Vedeta este un model de urmat pentru multe femei din România din toate punctele de vedere, notează click.ro.

„Nu pot spune că am o siluetă de invidiat, ci mai degrabă una constantă. Eu nu mă încadrez, mai ales pentru showbiz, în standardele cerute. Mă uit și eu în jur… Uite, de exemplu, Anca Serea, care are cinci copii și arată cum arată. Genul ăsta de siluetă eu știu că nu vine dintr-o întâmplare, nu mă amăgesc că altele au nu știu ce metabolism. Știu că e nevoie de niște eforturi. Treaba cu o frunză de salată nu a funcționat niciodată la mine! Nu mă înfometez, nici nu mănânc foarte mult, am doar un stil de viață echilibrat care mă ține departe de diete. Am, în schimb, perioade în care încerc să limitez anumite alimente și fac asta, în primul rând pentru ten.”, a declarat Amalia Enache pentru viva.ro, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe:https://www.click.ro/vedete/romanesti/ce-trucuri-foloseste-amalia-enache-pentru-si-intretine-frumusetea-la-42-de-ani