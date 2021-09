Unul dintre cele mai importante evenimente din lumea mondena a avut loc la New York pe 13 septembrie. Pentru ca in anul 2020 a fost anulat evenimentul, in acest an s-a organizat prima parte a evenimentului, tinand cont de regulile sanitare privind pandemia de Covid-19. Urmatoarea parte a evenimentului va avea loc in luna mai a anului 2022. Cu toate acestea vedetele nu au ezitat sa isi prezinte tinutele fabuloase si spectaculoase.

Acest eveniment a atras atentia chiar si celor mai renumite staruri internationale, mai ales datorita faptului ca este organizat pe baza unei strangeri de fonduri pentru Muzeul Metropolitan de Arta din New York.

Evenimentul de amploare s-a desfasurat intr-un cadru extravagant, organizatorii apeland la efecte cromatice de bun gust, chiar si la servicii de inchirieri panouri led. Toate acestea au creat un cadru excelent pentru ca vedetele sa atraga atentia prin tinutele alese conform tematicii „Indepedenta Americana”.

Iata ce vedete au reusit sa socheze prin aparitiile lor la renumitul eveniment:

Billie Eilish

Cantareata de origine americala Billie Eilish si-a surprins fanii si presa prezenta la eveniment cu o tinuta glams si cu un look ca de printesa. Aceasta o optat pentru niste bucle, un machiaj natural si o rochie vaporoasa intr-o nuanta crem-piersica. O aparatie surprinzatoare pentru ca artista in general are un stil nonconformist si in niciun caz atat de elegant.

Kim Kardashian

Fotomodel si vedeta de televiziune, Kim Kardashian, a fost una dintre cele mai controversate aparitii ale evenimentului. Aceasta a ales o tinuta complet neagra, compusa dintr-o rochie, colanti si o trena, insa si fata i-a fost acoperita tot de un material negru. Asadar, vedeta a avut o aparitie ce a starnit multe intrebari.

Cu toate ca aceasta a declarat ca s-a conformat tematicii serii, multi critici de moda nu sunt de acord cu aceasta afirmatie. Chiar si fanii au comentat tinuta, gandindu-se ca poate nu a fost ea prezenta la eveniment sau facand si observatii precum ca nu a mai avut nevoie de machiaj.

J Balvin

Cantaretul J Balvin a ales o tinuta Moschino colorata, care insa nu a surprins foarte mult deoarece se cunoaste faptul ca artistul are un stil asemanator in ceea ce prieste tinutele sale. Elementul care l-a scos dintr-o tinuta banala a fost cagula cu motive florale, dar si multitudinea de lanturi pe care le-a purtat la gat.

Whoopi Goldberg

Actrita Whoopi Goldberg, in varsta de 65 de ani a avut si ea o aparitie neasteptata la Gala MET 2021, purtand o rochie mov cu verde in voaluri. Aceasta chiar si-a dorit sa iasa in evidenta pe covorul rosu, de aceea a optat pentru aceasta tinuta mai putin obisnuita pentru ea.

Rihanna

Celebra Rihanna a fost fotografiata in cadrul evenimentului alaturi de A$AP Rocky, intr-o tinuta complet neagra, mai degreaba ce seamana cu un palton foarte lung. Pe langa acesta a ales sa poarte o caciula neagra si niste strasuri pe frunte.

Lil Nas X

Rapperul si compozitorul Lil Nas X a fost si el prezent la acest eveniment important din septembrie si a ales o tinuta Versace aurie. Aceasta a fost conceputa sub forma unui costum medieval pe care starul a purtat-o foarte mandru si a pozat in diferite ipostaze. Pe langa acest costum mai purtat si o capa regala extravaganta.