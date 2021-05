Daca te gandesti ca o vedeta care a jucat intr-un film sau intr-un serial are doar un singur talent, te inseli. Celebritatile de la Hollywood au si ele diferite hobby-uri si activitati pe care le fac in timpul liber. Desi multa lume nu se asteapta sa le vada in ipostaza de a face si altceva la fel de bine ca actoria, acestea isi dau frau liber talentului si creeaza chiar si opere de arta. Astfel, exista unele vedete care au talent chiar la pictura, realizand tablouri pictate atat de frumoase, incat ai spune ca sunt ale unor pictor renumiti.

Daca vrei sa stii ce le face speciale in afara de faptul ca sunt actori cunoscuti, bogati si frumosi, descopera cateva dintre vedetele internationale care au un talent aparte pentru pictura.

Heidi Klum

Actrita, prezentatoarea TV si fotomodelul Heidi Klum este mult mai talentata decat si-ar inchipui oricine. Aceasta se pricepe de minune la arta si ii place sa picteze pe panza in special peisaje din natura. Heidi a avut inspiratie chiar de la fostul sau iubit Vito Schnabel care este dealer de arta si de la care a putut invata cateva trucuri pentru a crea tablouri viu colorate. Aceasta chiar s-a filmat pe Instagram si le-a aratat fanilor sai operele sale.

Jane Seymour

O actrita celebra pe care cu siguranta o stii din filme celebre de la Hollywood se mandreste si ea cu talentul ei la pictura. A marturisit chiar si public dragostea ei pentru arta si pentru culoare, mai ales ca are un studio pentru pictura unde isi petrece mereu timpul atunci cand nu joaca intr-un film. Acesta considera chiar si faptul ca prin pictura te poti relaxa si poti scapa chiar si de depresie. Jane Seymour realizeaza in special tablouri cu femei pictate pe care reuseste sa le expuna cat mai autentic pe panza.

Sylvester Stallone

Desi nu pare o persoana care sa fie atrasa de arta si de conceperea de creatii de arta, cunoscutul actor Sylvester Stalone a realizat o pictura intitulata “On her own again”. Anuntul si poza cu aceasta au fost expuse pe contul sau de Instagram unde fanii au ramas suprinsi de faptul ca este pasionat de aceasta activitate si ca tabloul chiar este fascinant.

Rosie O’Donnell

Actrita americana de comedie, dar si producator de filme Rosie O’Donnell este pasionata de pictura de foarte mult timp si chiar daca niciodata nu au fost evaluate si apreciate operele sale de arta, aceasta a scos la vanzare multe creatii in scopuri de caritate. Ii place sa picteze in special desene abstracte pe panza.

Michelle Pfeiffer

Actrita nominalizata la premiile Oscar si castigatoare a premiilor Globul de Aur, Michelle Pfeiffer, si-a descoperit o noua pasiune de cand a venit pandemia si nu a mai putut sa isi petreca timp pe platoruile de filmare. Ea a inceput sa picteze in special portrete, pentru ca atentia la detaliu este foarte importanta pentru aceste opere de arta iar actrita a vrut sa acorde cat mai mult timp petrecut cu pasiunea ei.

Anthony Hopkins

Celebrul actor Anthony Hopkins are mai multe talente printre care pianul si pictura. El a recunoscut ca a avut drept sursa de inspiratie pentru desenele sale chiar personajele pe care le-a interpretat pe parcursul vietii. Operele sale au fost aratate fanilor sai tot prin intermediul Instagram.