Gala Oscar este un adevarat eveniment de amploare peste ocean, iar ocazia de networking in cadrul acestui eveniment este iminenta. De aceea, tot mai multi oameni de showbizz si din ce in ce mai multe vedete incep sa-si transforme look-ul intr-un mod radical, pentru a face impresie la Gala.

Ce vedete au facut tratamente de infrumusetare in acest an si cat au costat tratamentele?

Una dintre celebritatile care a uimit anul acesta cu declaratiile in ceea ce priveste metoda de infrumusetare folosita este Sandra Bullock. Aceasta a spus ca ea isi face deseori schimbari la nivelul fetei, iar tenul sau are de suferit destul de mult datorita acestor modificari de look.

Insa, ceea ce a facut vedeta este cu totul socant pentru unii utilizatori ai tratamentelor de infrumusetare. Conform DailyTelegraph, tratamentul efectuat de aceasta in cadrul unui salon celebru din State, poarta numele de „Penis Facial” si presupune injectarea cu celule stem din preputul unor bebelusi.

Asadar, pentru a reintineri pielea aceasta si-a injectat anul acesta celule stem provenind din pielea preputului unor bebelusi. Foarte eficient in rejuvenarea faciala, tratamentul nu vine insa nici cu cel mai accesibil pret. Pentru o singura sedinta, vedeta a trebuit sa scoata din buzunar circa 900 de dolari.

„Folosim celulele stem recoltate din celulele clonate din preputul unui copil, care contin in mare parte agenti EGF (factori de crestere epidermica) pentru a restaura si a repara cu adevarat pielea”, a declarat make-up artistul Louise Georgia – cunoscut pentru metodele unice prin care ajuta vedetele sa-si recapete frumusetea.

Un alt tratament presupune mixarea unor celule din sangele propriu – un tratament cu un cost de peste 1900 dolari.

Un alt tratament de soc folosit de unele vedete in Gala Oscar este un hidratant de $1957, produs in parte din sangele propriu, creat de Dr. Barbara Sturm – un medic ortopedic german transformat in guru de ingrijire a pielii.

Acest medic specialist a inventat faimoasa terapie „Vampire Facial”, Iar linia de produse pentru ingrijire a pielii folosita de Sturm este stocata in Australia, in salonul propriu – considerat un fel de Mecca pentru domeniul cosmetic.

„Folosim propriile trombocite pentru a recupera si restabili celulele din piele si pentru a folosi proprii anticorpi in repararea pielii.”, declara specialista Barbara Sturm.

Shannina Shalk este una dintre clientele foarte cunoscute ale specialistei Barbara Sturm.

De asemenea, au mai fost descoperite si Emma Stone sau Victoria Beckham folosind un astfel de tratament.

Ce tratamente fac in locul acestor terapii vedetele locale din Romania, inaintea evenimentelor?

La noi inca nu s-a ajuns la asemenea tratamente frenetice, iar vedetele din Romania se multumesc la momentul actual cu tratamentele normale pe care le puteti gasi in orice clinica estetica.

De la impachetari, la terapii de masaj, pana la tehnici revolutionare anti celulita, precum sedintele de mezoterapie corporala. Iar spre deosebire de tehnicie de mii de dolari, vedetele de la noi au ocazia sa se bucure de o astfel de sedinte contra sumei de doar 120 de lei.

