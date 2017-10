“Eu am fiţe, tu ai tupeu / N-o să ne fie foarte greu / Să vedem, să vedem, să vedem, ce-o să iasă”. Aşa fredona Irina Nicolae în trupa A.S.I.A., în anul 2000, iar ceea ce a ieşit vedem cu toţii. Fosta solistă are o viaţă de prinţesă de când s-a cuplat cu influentul Marius Vizer, potrivit click.ro.

Recent, Irina Nicolae (39 de ani) şi Marius Vizer (59 de ani) au bifat 15 ani de relaţie şi doi de căsnicie, iar asemenea eveniment trebuia marcat cum se cuvine. Marius Vizer (59 de ani), preşedintele Federaţiei Internaţionale de Judo, i-a pregătit o surpriză soţiei sale şi a dus-o în “paradisul miliardarilor”, aşa cum este numită Coasta de Smarald din Sardinia, mai notează sursa citată.