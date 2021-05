Andrei Ungureanu sau „Omul cu Tourette” a reușit să plece acasă cu marele premiu, în sezonul 9 la iUmor. Tânărul din Brașov a câștigat 20.000 de euro din partea Antena 1 și a dezvăluit pe ce are de gând sa cheltuie banii câștigați la iUmor, notează click.ro.

Tânărul din Brașov a pus mâna pe premiul de 20 000 de euro la iUmor și a explicat în ce va investi banii. “Cu o parte din bani mi-am achitat trecutul, am avut niște datorii. Apoi am investit într-un podcast și am și donat unei asociații de copii. Acum vreau să-mi pun dinții. Nu am dinți și vreau să-mi pun neapărat. Trebuie să mă sedeze medicul, pentru că eu nu pot sta nemișcat”, a declarat Andrei Ungureanu, invitat la” Xtra Night Show”, conform sursei citate.

