Cea de-a doua ediție a ABIFF – Animation Bucharest International Film Festival se va desfășura între 26 și 28 august, cu proiecții simultane și speciale în București și alte 13 orașe din țară.

Ediția din 2022 se concentrează pe promovarea filmelor de animație ucrainene și a artiștilor ucraineni prin prezentarea unui lungmetraj recent, multiplu premiat – Viktor Robot, al mult așteptatului Gulliver se întoarce, creat după o idee de-a lui Volodimir Zelenski, precum și prin organizarea unei prezentări dedicată istoriei animației din Ucraina, organizată sâmbătă 27 august la Cinema Muzeul Țăranului din București și susținută de Mirona Radu, directorul artistic al festivalului ABIFF.

Filmul de animație Victor Robot, în regia lui Anatoliy Lavrenishyn, spune o poveste despre prietenia dintre micul robot fără voce Victor și o fetiță de 8 ani, Victoria, care trăiesc într-o lume îndepărtată, într-un viitor îndepărtat. Lungmetrajul a fost recompensat printre alte cu Premiul „Kinokola” National Film Critics Award, Premiul Publicului la Festivalul Internațional de Film de la Odessa din 2020 și Premiul pentru Cel mai bun film pentru copii la cea de-a 13-a ediție a Tofuzi International Animated Film Festival în Batumi în 2021.

Gulliver se întoarce este un film ucrainean de comedie de animație din 2021, bazat pe o idee originală a lui Volodimir Zelenski. Filmul este o adaptare liberă a cărții Călătoriile lui Gulliver de Jonathan Swift, este realizat de echipa din spatele animațiilor de succes Moana, Zootopia și Big Hero 6 și a avut premiera la Festivalul Internațional de Film de la Shanghai în 2021.

Filmele de animație din cadrul festivalului sunt destinate deopotrivă copiilor prin prezentarea unor producții preponderent europene haioase, pline de șarm, dar și educative, cât și publicului adult cinefil, pasionat de filmele de animație de autor.

Prin subsecțiunea tematică a festivalului – relația dintre minorități și majoritate, ABIFF își propune să identifice modalități inovatoare de rezolvare a posibilelor tensiuni dintre minoritățile etnice și majoritate, să crească notorietatea radicalizării segmentelor vulnerabile și posibilitatea de a prezenta o contra-narațiune la această situație.

Competiția internațională de scurtmetraj de animație conține 11 filme din 10 țări:

Diya, regie Aroona Khiani, Canada, 2022, 4 min.

Floating city, regie Ng Chit, China, 2022, 4 min.

Journey in amnesia, regie Anouk Kilian-Debord, Belgia, 2021, 5 min.

L’Amour en Plan, regie Claire Sichez, Franța, 2021, 15 min.

Pardon!, regie Eugen Munteanu, România, 2022, 1 min.

Rising in a Spiral, regie Débora Mendes, Elmano Diogo, Portugalia, 2021, 3 min.

Skanderbar, regie Călin Gherghevici, România, 2021, 1 min.

Soap Opera, regie Cameron Carr, Marea Britanie, 2022, 1 min.

Tarantella, regie Yevgeni Nadtochey, Belarus, 2021, 4 min.

To the end, regie Vadim Boldurat, Ucraina, 2022, 3 min.

We hope you won’t need to come back, regie Anastazja Naumenko, Polonia, 2020, 10 min.

Scurtmetrajele selectate concurează pentru următoarele premii: Premiul pentru Cel mai bun scurtmetraj în valoare de 1000 EUR, Premiul pentru Cel mai bun regizor în valoare de 600 EUR și Premiul pentru Cel mai bun scurtmetraj tematic în valoare de 600 EUR.

Cea de-a doua ediție a festivaluluiABIFF este organizată de ABI Fundație, Mockra Productions și Creatrix Fama, cu sprijinul UPFAR ARGOA și DACIN SARA și se va desfășura între 26 și 28 august în următoarele orașe și cinematografe: București (Cinema Muzeul Țăranului, Cinema City AFI Cotroceni), Pitești (Cinema Trivale), Sinaia (Cinema Carpați), Cluj Napoca (Cinema City Iulius Mall), Timișoara (Cinema City Iulius Mall), Brașov (Cinema City AFI), Arad (Cinema City), Bacău (Cinema City), Brăila (Cinema City), Constanța (Cinema City Park), Galați (Cinema City), Ploiești (Cinema City Shopping Center), Târgu Mureș (Cinema City), Suceava (Cinema City).

Biletele pentru proiecțiile de la Cinema Muzeul Țăranului din București sunt disponibile aici: https://eventbook.ro/festival/festivalul-de-film-de-animatie.

