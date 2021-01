Cea de a treia fotografie originală a marelui poet Mihai Eminescu, din cele patru câte există a fost repatriată la Iasi și face parte dintr-o colectie personală.

Este vorba de o fotografie facuta in perioada junimista , o fotografie celebra in epoca, intrucat este legata de o frumoasa poveste de prietenie.

Este binecunoscut faptul, ca marelui poet nu îi plăcea să se fotografieze. De aici si istoria acestei de a treia fotografii. Ea dăinuie peste timp ca urmare a unei păcăleli pusă la cale de prietenii junimiști ai lui Eminescu. Mai exact ei s-au inteles cu fotograful Nestor Heck sa il prinda doar pe Eminescu.

Într-o frumoasă zi de vară prietenul marelui poet, A.C. Cuza a mers împreuna cu Petru V. Grigoriu , l-au luat pe Eminescu de pe terasa hotelului Traian și s-au dus cu toții la atelierul de fotografie al lui Nestor Heck, aflat pe strada Lăpușneanu ,nr.42. Acolo trebuiau să faca o fotografie de grup, însă în momentul declanșării obiectivului foto, ceilalți s-au retras rămânâd doar Eminescu. Fotografia îl înfățișează pe marele poet în celebrul său costum alb. Nu mică a fost însă supărarea poetului când s-a văzut amăgit de prieteni.

Fotografia ce-l infățișează pe Eminescu are o ramă de lemn masiv, din nuc, lucrată manual. Pe spatele fotografiei stă mărturie ștampila cu numele firmei lui Nestor Heck.

Aceasta fotografie , originală , se află astăzi , la loc de cinste, pe șemineul din Casa Joseph Zoller, din Iasi, imobil de referință pentru arhitectura orașului Iasi, construit în 1912. Ea face parte alături de alte fotografii originale din colecția personală a avocatei Poroșnicu Gianina Vera.