În dimineața zilei de 23 octombrie, Bateria C a Batalionului 6 Artilerie de Câmp a tras un obuz din tunul său franțuzesc de 75 mm înspre tranșeele germane aflate la câteva sute de metri distanță. America intrase cu adevărat în Primul Război Mondial.

Încă din 1914, puterile aliate încercaseră să convingă Statele Unite să intre în conflict împotriva Germaniei și, în cele din urmă, pe 6 aprilie 1917, președintele Woodrow Wilson declara război Germaniei. Dar acum trupele americane se angajau în luptă pentru prima oară.

Până la capitularea germanilor, survenită șapte luni mai târziu, Statele Unite întăriseră puterea Forței Expediționare Americane până la aproape 2 milioane de oameni, un adevărat triumf al planificării și logisticii. Comandantul forțelor americane în Europa era generalul John „Black” Pershing, care avea cincizeci și șapte de ani, însă era încă neînduplecat și plin de energie, așa cum demonstrase când ajunsese la Paris și își luase o amantă franțuzoaică de douăzeci și trei de ani.

Pershing fusese poreclit inițial „Black Jack” de către colegii săi, o referire la faptul că fusese la comanda unei unități de cavalerie de negri, dar mai târziu această poreclă a ajuns să reflecte înfățișarea-i întunecată, de șoim, și disciplina drastică. În mare parte, evoluția lui pe treptele ierarhiei militare se datora legăturilor sale.

Devenise bun prieten cu Teddy Roosevelt pe vremea în care acesta era Comandantul Poliției orașului New York, iar socrul său era șeful Comisiei pentru Probleme Militare a Senatului. Fără îndoială că era simpatizat și datorită faptului că soția și cele trei fiice îi pieriseră într-un incendiu din San Francisco, cu câțiva înainte de război. În orice caz, era un soldat bun – o demonstrase când îl găsise și aproape îl omorâse pe revoluționarul și aventurierul mexican Pancho Villa.

Pershing a meritat și a dobândit recunoștința pentru uriașul succes al forțelor americane din Europa. În total, acestea au luptat în 13 bătălii și au întors soarta războiului în favoarea Aliaților.

Deși reduse în comparație cu cele ale europenilor, care luptaseră în război din 1914, pierderile americane au fost importante. Au murit 116 000 de oameni, iar 200 000 au fost răniți.

