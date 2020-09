În luna octombrie, Film Now are o recoltă bogată: filme pentru toate gusturile și dispozițiile! În premieră pe micul ecran, sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 20:00, este difuzată a treia și ultima parte din saga vikingilor prieteni ai dragonilor. DreamWorks Animation îți aduce o poveste despre maturizare și despre puterea de a renunța la cineva drag, odată cu cea de-a treia parte din saga dragonilor. Cum să-ți dresezi dragonul 3 ( HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD) s-a bucurat de un enorm succes de critică și de casă, depășind în încasări o jumătate de milion de dolari. Sughiț este acum șef și conducător al Insulei Tontului, alături de Astrid. Iar dragonul sau, Știrbul (o Furie a Nopții), descoperă că nu este ultimul din specia sa atunci când întâlnește o femelă – o Furie a Luminii. Însă mica lor așezare se află în fața celei mai mari amenințări pe care a cunoscut-o vreodată, iar Sughiț și Știrbul trebuie să părăsească insula și să pornească într-o aventură spre o lume a legendelor. Pe măsură ce li se dezvăluie adevăratul destin, dragonul și călărețul vor lupta împreună, până la capătul Pământului.

Duminică, 4 octombrie, de la ora 20:00, continuăm în forță cu super-filmul de acțiune MEG: Confruntare în adâncuri (THE MEG) , cu Jason Statham și Li Bingbing în rolurile principale. Submarinul unei echipe de cercetători este atacat de un Megalodon – o uriaşă creatură preistorică, despre care toată lumea presupunea că nu mai există. Mai exact, toți în afară de Jonas Taylor (Jason Statham), un scafandru profesionist, expert în salvări. Jonas e recrutat să conducă misiunea de salvare a cercetătorilor blocați în adâncuri. Nimeni nu știe însă că el a mai întâlnit Megalodonul într-o misiune mai veche. Acum, împreună cu Suyin (Li Bingbing), trebuie să-şi înfrunte frica și să-și rişte viaţa pentru a salva situaţia.

Tot în premieră, sâmbătă, 17 octombrie, de la 20:00, Film Now îți aduce o comedie spumoasă: Șefa a intrat la apă (LITTLE) . Jordan Sanders (Regina Hall) este președinta unei companii IT – femeie de afaceri de succes, dar care se poartă mizerabil cu angajații săi. Exact înaintea unei prezentări de care depinde viitorul firmei, ea se trezește… mică. E captivă în corpul unei fete de 13 ani și – la această vârstă – nu poate avea control deplin nici măcar asupra propriei vieți. Singura care cunoaște secretul este April, asistenta personală pe care obișnuia să o chinuie de dimineață până seara. A sosit momentul ca Șefa să se maturizeze corect. Versiunea pre-adolescentă a lui Jordan este interpretată de Marsai Martin.

Pe 24 octombrie, seara de sâmbătă este rezervată universurilor paralele și supereroilor: de la ora 20:00 ai Omul-Păianjen: În lumea păianjenului (SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE) . Miles Morales e adolescent, trăiește în Brooklyn și nu pare să se adapteze în noua sa şcoală. Preferă să petreacă timp cu prietenii săi din vecini sau să-l viziteze pe unchiul Aaron. Viaţa lui Miles devine şi mai complicată atunci când este muşcat de un păianjen radioactiv, care-l face să dobândească abilităţi şi trăsături supranaturale. Practic, să devină Spider-Man. Iar cand geniul malefic al oraşului reuşeşte să deschidă un portal către alte universuri, în lumea lui Miles apar și alte versiuni ale lui Spider-Man (inclusiv cea a lui Peter Parker, o Spider-Gwen, un Spider-Ham şi Peni Parker). Ajutat de toți aceștia, Miles învaţă să accepte provocările şi responsabilităţile unui adevărat super-erou. Inspirat de personajele din cartea de benzi desenate a scriitorului Brian Michael Bendis şi a artistului plastic Sara Pichelli, din 2011, filmul ilustrează posibilităţile nelimitate pe care le are universul Spider-Man, în care oricine poate fi erou. Spider-Man: Into The Spider-Verse a înregistrat încasări mondiale de aproape 400 de milioane de dolari.

Și pentru că octombrie e luna Halloween, pe Film Now ai un regal de filme de groază. În premieră pe micul ecran, miercuri, 28 octombrie, la 22:05 ai programat Noi (US) : după ce a schimbat regulile genului horror cu debutul său, Fugi!, Jordan Peele – câștigător de Oscar – revine cu o altă poveste de coșmar. Adelaide (Lupita Nyong’o) se întoarce la casa de vacanță în care și-a petrecut copilăria, împreună cu soțul și cu cei doi copii ai lor, pentru o vacanță de vară. O traumă din copilărie iese însă la suprafață și devine tot mai periculoasă, pe fondul mai multor coincidențe ciudate. Femeia e tot mai sigură că familiei sale i se va întâmpla ceva groaznic. Iar groaza nu întârzie să apară, sub forma în care se aștepta cel mai puțin.