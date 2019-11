După câteva decenii de zvonuri și speculații, Robyn Crawford, asistenta și cea mai bună prietenă a lui Whitney Houston, a confirmat că a avut o relație amoroasă cu artista, informează click.ro.

După ce a refuzat ani la rândul să comenteze zvonurile care au tot circulat în spațiul public, Robyn, acum în vârstă de 58 de ani, scoate o carte în care vorbește despre realția ei cu regretata cântăreață, ”A Song For You: My Life With Whitney Houston” (”Un cântec pentru tine: viața mea cu Whitney Houston”). Robyn Crawford confirmă relația de dragoste cu Whitney în această carte. O poveste de iubire începută în urmă cu 40 de ani, pe vremea când Whitney nu era încă artista cunoscută în toată lumea. Cele două s-au întâlnit în 1980. Whitney avea 17 ani, Robyn, 19. Foarte curând prietenia lor s-a transformat în iubire. ”De când am văzut-o, i-am spus: «Voi avea grijă de tine». (…) Voiam să fim împreună”, dezvăluie Robyn în cartea ei, citată de revista People.

