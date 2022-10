Cea mai harnică angajată de la societatea Servicii Comunale Rădăuți care se ocupă de îngrijirea spațiilor verzi este promovată de către municipalitate ca model pentru ceilalți. Primăria Rădăuți a postat pe pagina sa de socializare cuvinte de laudă la adresa doamnei Știrbu Paraschiva, căci despre ea este vorba aducându-i mulțumiri pentru ceea ce face pentru oraș. ”Dumneaei se numește Știrbu Paraschiva, cei mai apropiați cunoscând-o drept Pachița. Este de 18 ani angajata S.C Servicii Comunale S.A, ocupându-se de îngrijirea spațiilor verzi, și poate cea mai harnică angajată a acestui departament. Indiferent de anotimpul de afară, Pachița, alături de mama sa și de ceilalți angajați ai Primăriei, au grijă ca municipiul nostru să aibă parte de curățenie și de îngrijire. Este imposibil să nu o fi întâlnit măcar o dată în drumul vostru prin centrul municipiului, și de fiecare dată, la fel de sârguincioasă, harnică și modestă. Pentru toate aceste calități, noi vrem să-i mulțumim, să o felicităm și să-i transmitem că suntem mândri de ea”, au postat cei de la Primărie.

, 5.7 out of 10 based on 3 ratings