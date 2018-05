AMZACADEMY este o companie formata din traineri si selleri profesionisti pe Amazon. Aceasta afacere este la moda si una dintre cele mai profitabile afaceri din mediul online in ultimii ani. Peste 177 de miliarde de dolari au insemnat vanzarile Amazon in 2017, iar pentru 2018 aceasta cifra se presupune ca urmeaza sa creasca cu peste 40 miliarde.

In aceste conditii, cei de la AMZACADEMY spun ca este pacat ca unii oameni sa rateze ocazia si sa nu profite de o asemenea oportunitate de a face bani din confortul propriei locuinte, vanzand produse pe Amazon.

Ei pun la dispozitie un curs extrem de complex care va poate ajuta sa vindeti si sa intelegeti mai bine cum se dezvolta o afacere in acest mediu.

Cati romani au aflat de Amazon si cati dintre ei vand pe acest magazin produsele lor?

Conform unui sondaj de opinie, peste 88% dintre romani au auzit de Amazon. Iar vanzarile din Romania, raportate la numarul de oameni care au o afacere in acest mediu sunt impresionante. Peste 50 de milioane de dolari s-au intors in Romania in anul 2017 din vanzarea de produse pe Amazon.

Exista chiar si o piata importanta de cumparatori romani pe site-ul american. Aproximativ î4% dintre romani declara ca au cumparat cel putin odata un produs de pe site-ul Amazon. Iata asadar o piata de desfacere impresionanta.

Cum poti sa-ti deschizi si tu o afacere pe Amazon?

Exista foarte multe posibilitati de a-ti deschide o afacere pe Amazon. Specialistii pun la dispozitie tot felul de cursuri si programe de acest tip. In general, Amazon ofera poate cea mai sigura si rapida modalitate de a deschide o afacere online in aceasta era.

Peste 70% din vanzatorii Amazon sunt persoane fizice, iar specialistii considera ca 2018 este un moment prielnic sa te alaturi si tu acestei cifre. In acest an, peste 40 de miliarde de dolari urmeaza a fi incasati sub forma de crestere a vanzarilor, previzioneaza specialistii.

Asadar, urmeaza un curs in domeniu, specializeaza-te si alaturi de traineri si selleri profesionisti cum sunt cei de la AMZACADEMY poti sa-ti deschizi si tu o afacere in acest domeniu interesant.

Profita de miliardele de euro care se invart anual in piata online si incepe si tu sa vinzi pe gigantul Amazon, cel mai mare magazin online din lume la momentul actual!