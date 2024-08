Irina Margareta Nistor, una dintre cele mai cunoscute personalități românești, a recunoscut în fața celor de acasă că și ea a căzut pradă în această viață unei dependențe puternice, notează click.ro.

Prezentă în cadrul emisiunii „Dincolo de aparențe”, Irina Margareta Nistor a făcut o dezvăluire de zile mari: este dependentă de televizoare vechi, cu tub, iar în propria locuință are 7.

„Acasă am şapte televizoare. Am şi de acelea vechi, cu tub… În dormitor am două. Pe unul văd ştirile, pe celălalt văd filmele. E foarte simplu! Şi, oricum, vreau să văd ştiri în paralel, pe mai multe posturi. Am în fiecare cameră. În baie nu am, e adevărat. În schimb, am radio, ca să ascult muzică”, a mărturisit Irina Margareta Nistor, în emisiunea de la Antena Stars, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

