Grupul de companii Premium Porc organizează vineri, 22 decembrie 2017, de la ora 16:00, în Piața Unirii din municipiul Focșani, cea de-a IV-a ediție a ”Zilei Porcului Ignat”.

”Ziua Porcului Ignat” a devenit deja un eveniment cu tradiție în România, un eveniment prin care sunt replicate in spatiul public tradițiile românești legate de sărbătorile de iarnă.

Și in acest an, organizatorii evenimentului – Premium Porc Group – vor pregăti o pomană a porcului gigant iar cei care țin post vor putea gusta fasole la ceaun.

Toți participanții vor fi serviți cu șorici delicios și se vor putea încălzi cu un vin fiert și muzică traditional românească.

Ziua Porcului Ignat începe încă de dimineață, de la orele 10.00 când porcii sunt pârliți, așa cum se obișnuiește în orice gospodărie, iar apoi carnea este tranșată pentru pomana porcului. Pomana porcului va fi pregătită de către Liviu și Ștefania Bosnea de la ”Frăția Ceaunelor”. Ca și la edițiile precedente, și în acest an, în Piața Unirii din municipiul Focșani va fi pregătită cea mai mare pomană a porcului din România, în cel mai mare ceaun, cu o capacitate de 1 tonă.

„Toți vrâncenii, dar nu numai, sunt invitați să deguste din bucatele pregătite in Piața Unirii, dar și să se înscrie la concursul devenit tradiție ”Catrenul anului 2017” pentru a pleca acasă cu premii. Cele mai ingenioase și amuzante catrene vor fi premiate, ca in fiecare an, cu câte o jumătate de porc cadou! Anul acesta vor fi 6 jumătăți de porc puse la bătaie. În plus, compania a pregătit și alte surprise pentru participanți. Primii 250 de veniți primesc căni personalizate, cadou”, a declarat Rareș Popelca, coordonator eveniment .