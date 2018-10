Cele mai noi tehnici de infrumusetare au cucerit de-a dreptul marile orase, saloanele de beauty fiind intr-o continua ascensiune. Insa unele dintre tratamente pot dura chiar luni intregi pana la aparitia rezultatelor.

Vedetele sunt extrem de ocupate, iar timpul nu le permite sa astepte atat de mult. Astfel specialistii in beauty au identificat programul de tratament perfect care sa le poata ajuta pe termen scurt.

Dupa acest tratament, fata iti ramane fara ridurile fine si aspectul tau se imbunatateste natural

Tehnica folosita este un fel de drenaj limfatic, insa o combinatie perfecta intre acesta si masajul de relaxare si rejuvenare. Dupa doar 2 – 3 sedinte (care se pot face cu 2 saptamani pauza intre ele) se pot observa deja rezultatele.

Astfel spus, in doar o luna sau chiar si mai putin uneori, vedetele isi pot imbunatati radical imaginea. Iar avantajul cu adevarat prezent in aceasta ecuatie este urmatorul: tratamentul produce rezultate dupa doar cateva sedinte, dar acestea sunt vizibile pe termen lung.

Rezultatele unor sedinte de masaj pot produce efecte si pentru 6 luni. Mai ales daca, dupa tratamentul principal, care poate contine 6 sedinte sau 10, se mai face cate o sedinta de intretinere odata la o luna.

Cat costa acest tratament?

Daca vedetele sunt dispuse sa plateasca chiar si peste 200 de dolari pentru o sedinta de masaj de rejuvenare sau peste 300 de dolari pe o sedinta de drenaj limfatic, in Romania poti beneficia de aceste tratamente pentru sume care nu depasesc 100 de dolari pe sedinta.

Ba chiar poti gasi si saloane profesionale de drenaj limfatic manual care iti ofera o sedinta la un pret imbatabil de sub 50 de euro.

Cand functioneaza cu adevarat acest tratament – in ce situatii este foarte cautat?

Tratamentul mai este cautat in Romania in cazul mireselor. Asta deoarece ele nu au foarte mult timp si au nevoie de rezultate rapide, pe termen scurt (in seara nuntii trebuie sa arate perfect).

Asadar, cu o luna inainte de nunta, miresele deja fac cozi la astfel de saloane sau la specialisti paticulari care ofera servicii de masaj si drenaj. In doar doua sedinte ele isi pot asigura astfel un chip luminos, un ten natural, de multe ori nefiind nevoie nici macar de machiaj pentru nunta.

Tocmai aici zace secretul acestui masaj. Tenul tau va capata o luminozitate aparte, iar senzatia de ten curat si natural va inlatura de multe ori nevoia de machiaj. Cu un simplu machiaj de baza, de zi… vei putea fi prezenta la evenimentul magic din viata ta.

Link: www.slimconcept.ro/drenaj-limfatic-manual-piata-victoriei-bucuresti