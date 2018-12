Deja ne-am obisnuit de mult cu declaratiile total socante sau uneori chiar ilare ale presedintelui SUA. Insa Trump nu se lasa la nicio conferinta de presa si continua sa socheze.

Care este cea mai noua gafa a presedintelui si ce a declarat acesta?

Intrebat de unii reporteri ce parere are cu privire la ireversibilitatea schimbarilor climatice ce afecteaza din ce in ce mai multe zone, Trump a spus ca are un simt aparte, un instinct natural in ceea ce priveste clima, iar acesta ii dicteaza ca totul este bine.

Trump nu crede in incalzirea globala – iata ce declara acesta!

Declaratia lui Trump cu privire la incalzirea globala a socat pe toata lumea. Acesta a spus ca el este un foarte activ sustinator al mediului si isi doreste ca aerul pe care il respira lumea sa fie cel mai curat posibil, iar la momentul actual, a incredintat el, aerul chiar este cel mai curat din istorie.

Asta in conditiile in care din ce in ce mai multe zone sunt afectate de poluarea industriala, de incendii si de calamitati. Trump a declarat ca nu ar trebui sa ne ingrijoram, deoarece oameni de stiinta specialisti in astfel de probleme au sub control lucrurile.

Ba chiar instinctul lui ii spune ca nu se intampla nimic gresit.

„Vreau să spun, există oameni de știință de ambele părți ale problemei. Unchiul meu a fost un profesor excelent la MIT pentru mulți ani. Și nu am vorbit cu el despre acest subiect în particular, dar am un instinct natural pentru știință, și voi spune că există oameni de știință de ambele părți ale problemei”, declara Trump.

Intrebat de solutii in ceea ce priveste purificarea aerului sau incalzirea prin resurse regenerabile, Trump a zis ca momentan nu trebuie sa ne facem griji si ca nu consiera ca ar trebui luate masuri in acest sens.

Care este realitatea? Poluarea la nivel mondial la cote ingrijoratoare

Indiferent de declaratiile lui Trump, specialistii considera ca poluarea atinge cote alarmante la nivelul anului 2018 pe mapamond. Studiile arata ca 95% din populatia planetei respira la momentul actual un aer nesigur.

Mai mult, oamenii de stiinta spun ca poluarea capata noi forme. Spre exemplu, un studiu facut in China indica faptul ca epunerea pe termen lung la dioxid de azot si sulf afecteaza capacitatea noastra de gandire si diminueaza inteligenta.

Un astfel de studiu s-a desfasurat pe 20.000 de persoane, iar cercetatorii au descoperit nu doar ca acestora le-au fost afectate capacitatile lingvistice, ci ca in timpul experimentelor diferentele au fost clare intre sexe. Barbatii sunt cei mai afectati. Iar in cazul acestora, pana si capacitatea de a intelege si conecta informatiile de ordin matematic au avut de suferit.

Asadar, instinctul lui Trump pare sa fie depasit de studiile de stiinta care arata ca poluarea atinge cote alarmante. Totusi, oficialul Casei Albe continua sa nege prezenta unor schimbari la nivel climatic si pericolele la care ne expunem datorita acestora.