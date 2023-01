O poveste a florilor altfel, mai cu emoție, mai cu bucurie, mai cu nerăbdare, „Ceainicul cu flori” – florărie ce deja există în Botoșani de 3 ani, își deschide porțile și la Suceava.

Pe 2 februarie, sucevenii sunt așteptați de Isa, administratorul „Ceainicului cu flori” în locul unde promite că va crea aranjamente unice, în vase, ceainice, cutii, dar și buchete clasice pentru orice ocazie.

Deloc întâmplător, „Ceainicul cu flori” este situat în Mărășești, pe strada Narciselor numărul 29, mai precis la parterul blocului nou Ucasy.

„Unii dintre voi, cei care mi-ați apreciat lucrările ați venit tocmai la Botoșani sa mă cunoașteți. Acest lucru m-a ambiționat enorm să vin eu mai aproape. Sper să aduc emoție și bucurie cu ajutorul Ceainicului meu cu flori. Vă aștept în lumea mea cu flori, magică și parfumată!”, a declarat Isa Today, administratorul „Ceainicului cu flori”

Pe lângă buchete și aranjamente, la Florăria „Ceainicul cu flori” viitoarele mirese pot primi gratuit consultanță în legătură cu aranjamentele pentru eveniment sau chiar pentru alegerea buchetului de mireasă.

Florăria „Ceainicul cu flori” poate fi găsită foarte ușor pe rețelele de socializare cu același nume: Florăria Ceainicul cu flori Suceava sau chiar pe site, unde clienții pot plasa și comenzi online: ceainiculcuflori.ro .